AKP'li Eroğlu: Esnaflarımızın yüzde 90'ı halinden memnun

Eski Orman ve Su İşleri Bakanı ve AKP Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, gerçekleştirdiği esnaf ziyareti sonrası yaptığı açıklamada, "Esnaflarımızı gezerken özellikle esnaflarımız memnun olduklarını son 2 aydır işlerinin çok güzel bir şekilde açıldığını ifade ediyor. Esnaflarımızın yüzde 90'ı memnuniyetini ifade etti" diye konuştu.

AKP Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, AKP Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay, beraberindeki bir grup partili Ahilik Haftası münasebetiyle kentte esnaf ziyaretlerinde bulundu.

"Esnaflarımızın her daim yanındayız"

Sözcü'den Müslüm Evci'nin haberine göre, yaptıkları ziyaretlerde esnafın yüzde 90'ının halinden memnun olduğu söylediğini ifade eden Eroğlu şöyle konuştu:

“Esnaflarımız cemiyetin orta direğidir. Her zaman korumamız kollamamız gerekir. Esnaflarımız büyük hizmetler yapıyorlar. Sabahın köründen başlayıp geç saatlere kadar vatandaşımıza hizmet verme çabası içerisindeler. Bu nedenle esnaflarımızın her daim yanındayız. Biliyorsunuz geçmişte AK Parti'den önce Halk Bankası esnaflarımıza yüzde 49’dan kredi verirdi. Biz bu rakamları çok cüzi miktarlarda çektik. Esnaflarımızı desteklememiz lazım. Esnaflarımızı gezerken özellikle esnaflarımız memnun olduklarını son 2 aydır işlerinin çok güzel bir şekilde açıldığını ifade ediyor. Esnaflarımızın yüzde 90'ı memnuniyetini ifade etti. İnşallah hayırlı olur, bereketli olur. Ahilik Haftası'nın nail olmasını diliyorum. Kazancın 10'da 9'u ticarette ve cesaretidir diye bir hadis-i şerif var. Allah bütün esnaflarımızı Halil İbrahim bereketi ihsan buyursun inşallah”

"Her zaman şükür ediyorlar"

Esnaf ziyaretlerine ilişkin konuşan AKP Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay ise esnafın sürekli şükrettiğini ifade etti. Uluçay “Esnaflarımız her zaman olduğu gibi gerçekten misafirperver insanlar. Her zaman şükür ediyorlar. Bizler de onların taleplerini, daha iyi olması adına varsa sıkıntılarını aldık. Biliyorsunuz Ahilik; doğruluğun, dürüstlüğün, iyi ahlakın, mütevaziliğin ve yardımseverliğin sembolüdür. Afyonkarahisar’da esnaflarımızın yardımseverliği doğruluğu dürüstlüğü her daima ön planda olmuştur. Ben buradan tüm Afyonkarahisarlı esnafımızın Ahilik haftasını kutluyorum” şeklinde konuştu.