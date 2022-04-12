AKP’li Durgut, Ağrı Gençlik Kolları’nın sahur programını savundu: Ne var orada? Gençler toplanmış sahur yapıyor

AKP Ağrı Gençlik Kolları’nın sahur programına ilişkin görüntüler, TBMM Genel Kurulu’nda gündeme geldi. HDP Bingöl Milletvekili Erdal Aydemir, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci’nin “Türkiye'de aç ve açıkta hiç kimse yok" sözlerine tepki gösterdi. AKP Ağrı Gençlik Kolları’nın sahur programına ilişkin fotoğrafı gösteren Aydemir, “İmam manda yoğurduna Medine hurması ve kestane balı tarifleri verirse cemaat bundan uzakta durmaz” dedi. AKP İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut, Aydemir’e “Ne var orada? Gençler toplanmış sahur yapıyor” yanıtını verdi.

TBMM Genel Kurulu, bugün saat 15:00’te toplandı. Genel Kurul’da bu hafta Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu Teklifi'nin ele alınması bekleniyordu. Ancak gündemde değişiklik yapıldı. Uluslararası anlaşmaların onaylanmasına ilişkin kanun tekliflerinin görüşülmesine başlandı.

İyi Parti Grubu’nun, tarım sektöründeki girdi maliyetlerindeki artışa ilişkin araştırma önergesinin gündeme alınmasına ilişkin önerisi üzerinde görüşüldü. İyi Parti Grubu adına söz alan Mersin Milletvekili Zeki Hakan Sıdalı, şunları söyledi:

“Tarımsal potansiyeli en yüksek ülkelerden biri olmamıza rağmen, yanlış politikalar, daha doğrusu politikasızlıklar neticesinde bugün tarımda varlık içinde yokluk yaşıyoruz. Doyuyoruz ama beslenemiyoruz, üretiyoruz ama kazanamıyoruz ve buna daha fazla da tahammülümüz kalmadı. Artık tarım ve gıdada yeni bir dünya düzeninin içindeyiz. Pandemi süreci, tarım ve gıdanın stratejik önemini çok net bir şekilde ortaya koydu. Bu dönemin mottosu, ‘kendine yeterlilik’ ‘korumacılık’ ve ‘gıda milliyetçiliği’. Tarımsal verimliliği yüksek, biyoçeşitliliği zengin ve üretimi teknolojiyle birleştirebilen ülkeler yeni dönemin yıldızları olacaklar yani petrol zengini ülkeler yok, gıda zengin ülkeler var. Bugün markette 1 kilo limon eşittir 1 litre mazot. Çiftçi kaça satıyor? Bedava. Erdemli'de limonlar ağaçta kaldı. Tüm garabet de işte tam burada. Yeni dönemde anahtar sözcük "üretim", sizinki "ithalat". Yıllardır ithalata dayalı tarım politikasıyla üretici fiyatları dipte. Kazanamayan çiftçi üretimden çekilince mahsul azalıyor ve fiyatlar da yükseliyor. Fiyatı artan her ürün de ithalat edilerek, sözde, bu fiyat artışı önlenmeye çalışılıyor. Bunun adı, bile isteye teslimiyet.”

"Kirişci acaba neyin kafasını yaşıyor?"

HDP Grubu adına söz alan Bingöl Milletvekili Erdal Aydemir, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci’nin “Türkiye'de aç açıkta kimse yok” sözlerine tepki gösterdi. Aydemir, “Kirişci acaba neyin kafasını yaşıyor? Hangi ülkede yaşıyor, nerede yaşıyor? Eğer Türkiye'de tarımsal anlamda bir sorun, sıkıntı yoksa... Buğday ithalatının yüzde 100'üne yakınını şu anda Rusya ve Ukrayna'dan, savaş hâlinde olan bu 2 ülkeden ithal etmek zorunda bırakılan bir tarım ve çiftçi gerçeğiyle karşı karşıyayız” dedi.

Aydemir, kürsüden AKP Ağrı Gençlik Kolları'nın sahur programına ait bir fotoğraf göstererek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kirişci'ye cevap olsun babında şunu söylüyorum: Ülkemizde muazzam atasözleri var, özellikle AKP'nin aç ve açlıkla ilgili yapmış olduğu siyaseti çok iyi bir şekilde ifade eden ‘Eğer imam gülerse cemaat kahkaha atarmış.’ Bunun daha değişik versiyonları da var, onu sizin takdirlerinize sunuyorum. Bakın, eğer imam saraydan ejder meyveli ‘smoothie’ tarifi, yine, eğer, imam saraydan manda yoğurduna Medine hurması ve kestane balı tarifleri verirse cemaat bundan asla ve kata uzakta durmaz. O cemaat de imamına nazire yapar şekilde, işte, Ağrı Gençlik Kollarının gece saat iki buçuk, üçte vermiş olduğu bu sahurla cevabını vermiş olur”

"Gençler toplanmış sahur yapıyor"

AKP İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut ise yerinden Aydemir’e, “Ne varmış orada ne var orada. Ne var orada? Gençler toplanmış sahur yapıyor” karşılığını verdi.

Bunun üzerine Aydemir bir fotoğraf daha çıkararak, “Burada ne var? Ekonomik kriz nedeniyle Manisa Turgutlu'da evine ekmek götüremediği için kendisini yakan vatandaş var; onun çocuğunun hakkı var, hakkı… Anladınız mı? Bu vatandaşın hakkı var; beyinlerinize, bilinçaltınıza, bedeninize yazın” karşılığını verdi.

AKP’li Durgut ise “Çocukların hakkını siz çok iyi biliyorsunuz... Dağa kaçırdığınız çocukların...” dedi.

Aydemir sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu halkı yanma pozisyonuna AKP Hükûmeti zorladı. Niye? Çünkü evine ekmek götüremiyor. Neden götüremiyor? Recep Tayyip Erdoğan tarımdan gerekli nemalanmayı götüremediği, ‘beşli çete’ yol açamadığı için, yol açamadığı için... Bu insanlar aç, bu insanlar ekmeğe muhtaç. Bunun hesabını bu halk mutlak suretle soracaktır.”

Durgut’ta “O gençleri Kandil'de istiyorsunuz, onlar sahur sofrasında; çatlayın” diye konuştu.