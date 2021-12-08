AKP'li Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir: İltica etmek için biz gayiz de bizim cinsel haklarımıza saldırı var diyorlar

AKP'li Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, belediye meclis toplantısında "Dilovası'nda ne kadar gay varmış haberimiz yok ya. İltica etmek için biz gayiz de bizim cinsel haklarımıza saldırı var da burada geçinemiyoruz diyorlar ya. Böyle bir şey var mı ya" dedi.

Kocaeli’nin AKP’li Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’in Aralık ayı belediye meclisi toplantısında gençler için sarf ettiği sözler tepki çekti.

Aralık ayı belediye meclisi toplantısında söz alan Saadet Partili meclis üyesi Turan Tekgül’ün vatandaşı dar boğaza sürükleyen zamlarla ilgili konuşmasını bölen Hamza Şayir, milli görüşün baş parmak işaretini göstererek, “Bakın burada milliyetçiyim diye geçinen ilçe başkanlarına da söylüyorum; Çocuklarınızı buraya gönderirken belli bir posterin altında fotoğraf çektiriyorsunuz. Sonra üyelik yaptırıyorsunuz. İlgili parti hangisiyse üyelik sildirip oradan üye yaptırıyorsunuz. Sonra gittiğiniz yerde sanal bir manşet yapıyorsunuz. Dilovası’nda ne kadar gay varmış haberimiz yok ya. İltica etmek için biz gayiz de bizim cinsel haklarımıza saldırı var da burada geçinemiyoruz diyorlar ya. Böyle bir şey var mı ya” diye konuştu. Şayir’e toplantı salonundan tepkiler yükseldi.

Yaşanan olaya tepki gösteren millet ittifakı ile Saadet Partisi meclis üyesi seçilen İnci Aydemir oturumu terk etti. Şayir’in konuşmaları üzerine sosyal medya hesapları üzerinden verilen meclis canlı yayını kesildi.

Şayir: HDP'li meclis üyesi ile aramda geçen diyalogdu

Odatv’ye konuşan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, yaşanan tartışmanın HDP'li meclis üyesi ile olduğunu iddia etti.

Başkan Hamza Şayir “Dilovası gençliğine demedim o sözleri. HDP meclis üyesi ile aramda geçen diyalogdu. Kendi çocuğu gay olduğunu iddia ederek Kanada’ya, yurt dışına iltica etti. Buna da örgüt mü yardımcı oluyor yoksa ne oluyor, bir şekilde gidiyorlar. Bana ‘Hırsız’ dedi, ben de ardından onun kendi çocuğunu belirterek bunları söyledim” dedi.

"Dilovası'nda HDP'li meclis üyesi yok"

Hamza Şayir’in tartışma yaşadığı Saadet Partili Turan Tekgül ise Dilovası Belediyesi meclisinde HDP üyesi olmadığını belirterek şunları söyledi:

“Soru ve temenniler kısmında söz alarak bu durumdan bahsettim. Başkan Hamza Şayir ise videodaki ifadeleri kullandı. Ardından da konuyu farklı bir yere çekmeye çalıştı. Dilovası’ndaki Kürt nüfusun yoğunluğundan kaynaklı olarak bize de ‘Geçmişte HDP’ye oy veriyordunuz’ diyerek bunu bir milliyetçilik propagandasına çevirdi."