AKP’li delegeye 66 ihale; ihalelerin toplam bedeli 54 milyon lirayı aştı

AKP İstanbul İl delegesi Fatih Bolcan'ın ortakları arasında bulunduğu A-Z Reklam Basım Organizasyon ve Turizm Şirketi 66'ıncı ihalesini de aldı.

Birgün gazetesinden Dilara Şimşek'in haberine göre, Fatih Belediyesi’nin, ‘kültürel mirasın tespiti, tanıtımı ve korunması' adı altında düzenlediği ihaleyi Bolcan'ın şirketi 946 bin 388 TL’ye aldı.

Sözleşmeye göre, ihale kapsamında istenen hizmet 31 Aralık 2020'ye kadar tamamlanacak. Şirketin son 10 yıl içinde aldığı ihale sayısı 66’ya ulaştı.

İhalelerin toplam bedeli ise 54 milyon 443 TL’yi aştı. Fatih Bolcan, 2014 seçimlerinde AKP’den Başakşehir Belediye Başkan aday adayı olmuştu.

Online festivale 213 bin lira

AKP’li Zeytinburnu Belediyesi’nin 5 Haziran’da düzenlediği Online Tıp Festivali ihalesini de de aynı şirket kazanmıştı. Şirket, tek başına katıldığı ihaleyi 213 bin 350 TL teklif vererek almıştı.