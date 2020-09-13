AKP'li Dağ: Yaptığımız en önemli iş demokrasinin gelişmesi, özgürlüğün büyümesi oldu

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AKP'nin yaptığı en önemli icraatın demokrasinin gelişmesi ve özgürlüklerin büyümesi olduğunu söyledi.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Dağ, partisinin bir düğün salonunda düzenlediği AKP Bornova 7. Olağan İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmada, AKP aleyhine geçmişte açılmış kapatma davasını, o dönemdeki vesayet ve darbe söylemlerini hatırlattı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Cumhuriyeti demokrasi ile taçlandırmak zorundayız" ifadesini hatırlatan Dağ, şöyle devam etti:

"Ona 'Günaydın' demek lazım. Biz taçlandırdık zaten. Siz yıllarca cumhuriyetin demokrasi ile taçlanmaması için her 10 yılda yapılan darbeye destek verdiniz. O sol ideoloji destek verdi. Bu ülkenin değerleri ile mücadele etme gereksinimi hissettiniz. AK Parti, 18 yıldır iktidar. Bu sürede birçok hizmetler yaptık. En önemli yaptığımız iş demokrasinin gelişmesi, özgürlüğün büyümesi oldu."

Konuşmasında Doğu Akdeniz'deki gelişmelere değinen Dağ, bölgedeki doğalgaz rezervinin diğer ülkelerin iştahını kabarttığını vurguladı.

Dağ, "Doğu Akdeniz'de en büyük avantajımız, biz kendi sondaj gemimiz ve güçlü donanmamızla oradayız. Başkalarının sondaj gemisiyle orada yer almıyoruz. 3 sondaj, 2 sismik gemiyi son 4 yılda envantere kazandırmış olmanın imkanını yaşıyoruz. Bu iş sadece bugünün meselesi değil, bundan 10-20 yıl sonra da bu ülkenin faydalanacağı bir hareket. Onun için Doğu Akdeniz'de ve Libya'da varız. Onun için Suriye'de varız, terör devletini engellemek için. Birileri 'Niye varız?' dese de biz olmaya devam edeceğiz" dedi.

"Fanusta yaşayan hem İzmir Büyükşehir hem de ilçe belediyeler görüyoruz"

Dağ, 2019'daki yerel seçimde İzmir Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediye başkanlarının değiştiğini ancak sorunların çözümü konusunda zihniyette bir değişim olmadığını söyledi.

Yerel yönetimin gündeminde, İzmir'in sorunlarının bulunmadığını kaydeden Dağ, şöyle dedi:

"Apayrı bir dünyada, fanusta yaşayan hem İzmir Büyükşehir hem de ilçe belediyeler görüyoruz. Bir tarafta belediye başkanlığı değil mafyalık yapanlar, bir tarafta eşini onursal bilmem ne yapan başkan, eşlerin belediyeyi yönettiği belediye başkanlıkları, yolsuzluğun olduğu belediye başkanlıkları... Mal beyanında Seferihisar'daki 21.5 dönümlük zeytinlik alanın değerini 100 bin gösteren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın (Tunç Soyer) yerinin değeri milyonlarca lira. Hiç sesi çıkmıyor bu konuda. Sessizlikle sonuç alamazsınız. Bir açıklama yaparak kamuoyunu tatmin edecek bir husus ortaya koymanız lazım."