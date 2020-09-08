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AKP'li Dağ'dan orman yargını açıklaması: Zarar gören ağaçlar mangal kömürü olarak ekonomimize kazandırılacak

08 Eylül 2020 16:59

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Seferihisar'daki orman yangınları sonucu zarar gören ağaçların kesilip 'mangal kömürü olarak ekonomiye kazandırılacağını' söyledi.

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