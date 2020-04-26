AKP'li Çorum Belediyesi'ne 'işe alım' soruşturması

Elvan Yılmaz

Çorum Belediyesi Personel Şirketi Müdürü hakkında görevi kötüye kullandığı gerekçesiyle Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz günlerde Çorum Belediyesi'ne sınav ve mülakatla 5 yeni personel alındı. İşe alınan kişilerin AKP Belediye Meclis Üyelerinin yakınları çıkması üzerine CHP Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Çorum Cumhuriyet Başsavcılığına giderek yetkililer hakkında görevi kötüye kullandıkları gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

CHP Belediye Meclisi Grup Başkanı Tuncay Yılmaz, Çorum Belediyesi'nde işe alınan 5 kişinin AKP Belediye Meclis Üyesi Namık Kemal Batman’ın kızı, AKP milletvekili aday adaylarından birinin eşi, Çorum AK Parti Kadın Kolları Başkanı ve AK Parti Belediye Meclis Üyesi Meryem Demir ve AKP'ye yakın bir avukatın referansı ile işe alındığını iddia etmişti.