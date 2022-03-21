AKP’li Çıldır Belediye Başkanı’nın kafa atıp silah çektiği iddia edilen iş insanı Koç: AKP’li olması, soruşturmanın etkin bir şekilde yürütülmesini engelliyor

Korkusuz yazarı Barış Yarkadaş, AKP’li Çıldır Belediye Başkanı Kemal Yakup Azizoğlu’nun kafa atıp silah çektiği iddia edilen iş insanı Mete Koç, “Bu dava hukuken eksik” dedi; “Başkanın AKP’li olması, soruşturmanın etkin bir şekilde yürütülmesini engelliyor” iddiasını dile getirdi.

Korkusuz yazarı Barış Yarkadaş, bugünkü yazısında AKP’li belediye başkanı Kemal Yakup Azizoğlu’nun şiddet uyguladığı nedeniyle açılan davada şikâyetçi iş insanı Mete Koç’un yeni iddialarını gündeme getirdi.

Söz konusu davanın hukuken eksik olduğunu ileri süren Koç, “Bana saldıran başkan ve adamlarına TCK 86-2’ye göre kasten yaralamadan dava açıldı. Basit bir suç gibi… Cezası ise 4 ayla 1 yıl arası… Dava Haziran ayında başlayacak. Ancak; hukukçular ortada ağır cezalık bir suç olduğunu söylüyor. Çünkü; görevi kötüye kullanma, silahlı tehdit, kasten ve isteyerek yaralama, dilekçe kanununa muhalefet, dilekçeyi kabul etmeme, dilekçeye usulsüz cevap verme gibi suçlar var” ifadelerini kullandı.

Mete Koç, “Başkanın AKP’li olması, soruşturmanın etkin bir şekilde yürütülmesini engelliyor” iddiasında bulundu.

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