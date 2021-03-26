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AKP'li Çemişgezek İlçe Belediye Başkanı Metin Levent Yıldız'ın aldığı 5 aylık hapis cezası onandı

26 Mart 2021 16:26

Tunceli'de AKP'li Çemişgezek İlçe Belediye Başkanı Metin Levent Yıldız'ın geçmiş dönem belediye başkanlığı sırasında görevini kötüye kullandığı gerekçesiyle hakkında verilen 5 aylık hapis cezası ve hak yoksunluğu cezası Yargıtay 9. Ceza Dairesi tarafından onandı.

Sözcü'den Evren Demirdaş'ın haberine göre, Yıldız'ın 2014-2019 yılları arasında görev yaptığı dönemde ‘Görevi kötüye kullandığı' gerekçesiyle Çemizgezek Asliye Ceza Mahkemesi tarafından görülen ve 5 ay hapis cezası ve hak yoksunluğu cezası Yargıtay 9. Ceza Dairesi tarafından onandı.

AKP'li başkan Metin Levent Yıldız hakkında verilen kararda şunlar kaydedildi:

“Yapılan yargılama sonunda aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların toplanan tüm delillerle birlikte gerekçeli kararda tartışılıp sanığın suçunun sübutu kabul, olay niteliğine ve kovuşturma sonuçlarına uygun şekilde vasfı tayin edilmiş, incelenen dosyaya göre verilen hükümde bir isabetsizlik görülmemiş olduğundan, sanık müdafiinin yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükmün onanmasına, 27/01/2021 tarihinde karar verilmiştir”

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