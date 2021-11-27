AKP'li Cemal Öztürk: Faizler yükselse dolar 5 liraya düşerdi ama geleceği kaybederdik

AKP Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda faiz indirimleri ve doların yükselmesine ilişkin olarak, "Hükümet popülist politikalar yapsaydı ki çok kolaydı; faizi 2 puan artırırdı, döviz 5 liraya düşerdi. Belki günü kurtarırdık ama geleceği kaybederdik" dedi.



Cumhurbaşkanlığı'nın 2022 yılı bütçesinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmelerinde konuşan AKP Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, faiz ve dolar kuruna ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"Sonuçları sandıkta karşılamaya hazırız"

Merkez Bankası'nın aldığı kararların, ekonomi çevrelerinde tepkiye neden olduğunu belirten Öztürk, "Hükümet, bu paradigma değişikliğinin siyasi, sosyal, ekonomik sonuçlarını sandıkta karşılamaya hazır ki böyle bir politikaya gitti. Demokrasi böyle bir şey. Onun için tahammül, sabır ve zaman." dedi.

Yüksek kur hakkında da konuşan Öztürk, "Hükümet popülist politikalar yapsaydı ki çok kolaydı; faizi 2 puan artırırdı, döviz 5 liraya düşerdi, belki günü kurtarırdık ama geleceği kaybederdik. Dolayısıyla AK Parti hükümetleri, Sayın Cumhurbaşkanımız hiçbir dönemde popülist politikalar yapmamıştır, tevessül etmemiştir, acı olsa da bazı acı reçeteleri uygulamıştır. İşinizi kolaylaştırmış olabilir size göre ama neticede ak mı kara mı yakında göreceğiz" değerlendirmesinde bulundu.