AKP’li Çekmeköy Belediyesi'nden takas: Üzerinde okul bulunan taşınmazlarını Hazine’ye devretti, vergi borcunu sildirdi, yeni araziler aldı

AKP’li Çekmeköy Belediyesi üzerinde okul bulunan taşınmazlarını Hazine’ye devretti. Karşılığında da hem vergi borcunu sildirdi ve arazi aldı.

BirGün gazetesinden İsmail Arı’nın haberine göre, İstanbul’daki AKP’li Çekmeköy Belediyesi 2021 yılının Ocak ayında üzerinde ilkokul, ortaokul ve meslek lisesinin bulunduğu 6 taşınmazı Hazine’ye satmaya karar verdi. Çekmeköy Belediyesi’nin 6 Ocak 2021 tarihli toplantısından da Sultançiftliği, Taşdelen, Kirazlıdere ve Aydınlar Mahallesinde bulunan altı okul alanının Hazine’ye satılmasına karar verildi. Bu karar AKP’li ve MHP’li belediye meclis üyelerinin oy çokluğuyla alındı.

Tutanaklarda ise AKP’li Çekmeköy Belediyesi’nin okul arazilerini satarak hem vergi borcunu sildirdiği hem de Hazine ile okul arazilerini yeni arazilerle takas ettiği belirlendi.