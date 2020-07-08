AKP’li Çekmeköy Belediyesi, araç kiralama ihalesinde 24 milyon TL daha yüksek teklif veren şirketi seçmiş

AKP’li Çekmeköy Belediyesi araç kiralama ihalesi yaptı. İhaleye giren bir şirket 43 milyon TL, diğeriyse 68 milyon TL istedi. İhaleyi 68 milyonluk teklifin sahibi kazandı. Bu şirketin Cumhurbaşkanlığı, bakanlıklar ve çok sayıda AKP’li belediyeye araç kiraladığı bilinen Akmercan ailesi olması dikkati çekti.

AKP’li Çekmeköy Belediyesi’ne bağlı Destek Hizmetleri Müdürlüğü, çok sayıda otomobil, otobüs kamyon ve kamyonet gibi araçları kiralamak için 29 Ağustos 2019 tarihinde “Araç kiralama” ihalesi düzenledi. İhaleye iki şirket katıldı ve 43 milyon 497 bin TL ile en düşük teklifi Ağaoğlu Danışmanlık İç ve Dış Ticaret Şirketi verdi. Akmercan Turizm Taşımacılık Şirketi ise 68 milyon 167 bin TL teklif verdi. BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, Ağaoğlu Danışmanlık İç ve Dış Ticaret Şirketi’nin teklifi geçersiz sayıldı ve tam 24 milyon TL daha yüksek teklif veren Akmercan Turizm Taşımacılık Şirketi’nin teklifi geçerli sayıldı.

İhaleyi alan şirket 'tanıdık' çıktı

AKP’li Çekmeköy Belediyesi’nin milyonlarca liralık ihalesini alan Akmercan Turizm Taşımacılık Şirketi, Cumhurbaşkanlığı, bakanlıklar ve çok sayıda AKP’li belediyenin araç kiralama ihalesini aldı.

Çekmeköy Belediye Meclisi’nin CHP’li Sami Yayla, yaptığı açıklamada, “Teklifi reddedilen firma şikayet başvurusu yapmıştır ve ihaleyi alan firmanın ihale tutarından dolayı, kamu zararına sebebiyet verildiğinin altını çizmiştir. Ayrıca teklifi reddedilen firma 19 Kasım 2019 tarihinde avukat aracılığıyla belediyeye ihtarname çekmiştir. İhtarnamede araç kiralama ihalesinde yapılan usulsüzlükten bahisle sözleşmenin feshi için talepte bulunmuştur. Ancak, bu da sonuçsuz kalmıştır ve 24 milyon 670 bin TL fazla bedelle ihale İlgili firmaya kalmış ve ciddi bir kamu zararı doğmuştur” diye konuştu.

"Bahse konu araçların nasıl tahsis edildiği bilinememektedir"

“Her ne kadar her şey hukuka uydurulmuş olsa da Çekmeköy halkından toplanan vergiler hiç edilmiştir ve bunun hesabı sorulacaktır” diyen CHP’li Yayla sözlerini şöyle tamamladı:

“Bu durumu gözeterek, kiralanan araç listesine ve belediyenin duran varlık listesine bakıldığında, belediye başkanı ve yardımcılarının kullandığı lüks araçların herhangi bir kiralama sözleşmesinde ve idare kayıtlarında olmadığı saptanmıştır. Bahse konu araçların nasıl tahsis edildiği bilinememektedir. Fakat araç plaka kayıtları kontrol edildiğinde araçların ihaleyi alan firmaya ait olduğu görülmüştür. Bu araçlar neden ve niçin idareye bedelsiz tahsis edilmiştir? Bu lüks araçlar eğer farklı bir şirket veya iştirak üzerinden kiralandıysa bu da kanıtlanmalıdır. Buna karşılık hangi tavizler verilmiştir sorgulamamız gereken başka bir husus olarak karşımıza çıkmaktadır.”