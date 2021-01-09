AKP Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, Twitter hesabından, ABD Başkanı Donald Trump'ın sosyal medya hesabını süresiz askıya alınmasını 'ABD'ye karşı yapılmış bir darbe' olarak nitelendirirken,, "Bu darbe ile artık demokrasi çağı bitmiş 'kapitalokrasi' çağı başlamıştır" dedi.

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Canikli, Twitter'ın "tekrar tekrar" ihlal ettiği ve " şiddet olaylarına sebep olma" riski yarattığı gerekçesiyle Trump'ın hesabını süresiz askıya almasına tepki gösterdi.

Canikli, Twitter hesabı üzerinden şu ifadeleri kullandı

"Twitter’ın, Trump’ın hesabını süresiz olarak askıya alması, sermayenin Amerika Birleşik Devleti'ne karşı yaptığı darbedir.

Bu darbe ile artık demokrasi çağı bitmiş kapitalokrasi çağı başlamıştır.

Kapitalokraside (capitalocracy) yasama, yürütme ve yargı yetkisi sermaye tarafından kullanılır.

Mahkeme kararı olmadan, anayasal bir hak olan ifade özgürlüğünün sınırlandırılması fiilen yargı ve yürütme yetkisinin gasp edilmesi anlamına gelir. Fiilen anayasa da değiştirilmektedir. Sonuç itibariyle, 3 erk tek bir güç tarafından yönetilir hale gelmektedir."

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