AKP'li Canik Belediyesi, 6 köyün kullandığı merayı imara açtı

AKP'li Canik Belediyesi, 6 köyün ortaklaşa kullandığı 51 bin metrekarelik mera alanının imara açacak. Köy muhtarları ve yöre halkı karara itiraz etti.

Canik İlçesi Sarıbıyık Mahallesi’nde hazineye ait 108 ada 183 nolu parseldeki 51 bin metrekarelik mera alanının imara açılması talebiyle Canik Belediyesi’nce hazırlanan 1/1000’lik uygulama imar planı belediye meclisinde görüşüldü.

Belediye meclisinde oy birliği ile kabul edilen imar değişikliği ile alanın mera vasfı kaldırılarak sosyal konut yapılmak üzere imara açıldı.

"7 köy hayvancılık yapıyor"

Sarıbıyık Mahalle Muhtarı Nihat Durmuş, mera alanının imara açılmasına tepki göstererek, “Burada 7 köy hayvancılık yapıyor. Eski belediye başkanı buraları korumuştu. Köylüler bu merada tarım ve hayvancılık yapıyor. Samsun’da başka konut yapılacak alan kalmadı mı? Bu konuyu Tarım Bakanı’na şikayet etmiştim. Şimdi de Cumhurbaşkanı’na kadar taşıyacağım. 6 köyün halkı ve muhtarlar olarak, bu karara karşı mücadele edeceğiz” dedi.

Deniz manzaralı

İmara açılmasına karar verilen meranın bulunduğu bölge, Samsun’a hakim konunda ve deniz manzaralı olduğuna dikkat çeken Muhtar Durmuş, itiraz dilekçelerini Canik Belediyesi ve Tarım İl Müdürlüğü’ne verdi.

İmara açılan alanda hayvancılık yaptıklarını dilekçelerinde belirten yöre halkı, doğanın katledilerek betonlaşmanın yolunun açılacağını vurguladı.