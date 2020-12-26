AKP'li Cahit Özkan, sahte diplomayla gündeme gelen Hamza Yerlikaya'yı böyle savundu: Asrın güreşçisiyle gurur duyuyoruz

AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan, lise diplomasının mahkeme kararıyla sahte olduğu belirlenen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı, Vakıfbank Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, eski AKP milletvekili ve eski güreşçi Hamza Yerlikaya'nın diplomalarını göstererek, "Asrın güreşçisiyle gurur duyuyoruz. Ben, burada eski milletvekilimizin ve başdanışmanımızın alnından öpüyorum, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Sahte diplomasıyla gündeme gelen bakan yardımcısı ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamza Yerlikaya TBMM'de tartışma yarattı.

Yerlikaya'nın Ankara 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2001’de verdiği kararla sahte olduğu ortaya çıkan lise diplomasını gündeme getiren HDP Bingöl Milletvekili Erdal Aydemir, "Siz, diplomalı, meslek sahibi olan insanları sevmiyorsunuz çünkü sizin genel başkanınız, kurucu başkanınız Cumhurbaşkanı da şaibeli bir diplomayla, ortaya konmamış bir diplomayla şu anda Cumhurbaşkanlığı yapıyor" dedi.