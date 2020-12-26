AKP'li Cahit Özkan, sahte diplomayla gündeme gelen Hamza Yerlikaya'yı böyle savundu: Asrın güreşçisiyle gurur duyuyoruz

AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan, lise diplomasının mahkeme kararıyla sahte olduğu belirlenen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı, Vakıfbank Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, eski AKP milletvekili ve eski güreşçi Hamza Yerlikaya'nın diplomalarını göstererek, "Asrın güreşçisiyle gurur duyuyoruz. Ben, burada eski milletvekilimizin ve başdanışmanımızın alnından öpüyorum, başarılarının devamını diliyorum" dedi.
Sahte diplomasıyla gündeme gelen bakan yardımcısı ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamza Yerlikaya TBMM'de tartışma yarattı.
Yerlikaya'nın Ankara 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2001’de verdiği kararla sahte olduğu ortaya çıkan lise diplomasını gündeme getiren HDP Bingöl Milletvekili Erdal Aydemir, "Siz, diplomalı, meslek sahibi olan insanları sevmiyorsunuz çünkü sizin genel başkanınız, kurucu başkanınız Cumhurbaşkanı da şaibeli bir diplomayla, ortaya konmamış bir diplomayla şu anda Cumhurbaşkanlığı yapıyor" dedi.
Bunun üzerine AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Yerlikaya'yı savunarak, "Türk öğretim sisteminde ilkokulu bitirirsiziz, o diplomayla ortaokula, oradan aldığınız diplomayla liseye, oradan aldığınız diplomayla da üniversiteye, oradan aldığınız diplomayla yüksek lisansa gidersiniz. Şu anda Hamza Yerlikaya'nın burada lise diploması... Destanlar yazan çalışamları sebebiyle açıköğretimden mezun. Avrupa'da olduğu gibi... Sanatta, sporda, edebiyatta başarılar bazen fedakarlık gerektiriyor, Hamza Yerlikaya bu fedakarlığı gösterdi. Bu açıköğretim lisesi diplomasıyla Burdur Eğitim Fakültesi'nde özel yetenek sınavını kazandı ve lisansını aldı. Gurur duyuyoruz. Ben, burada eski milletvekilimizin ve başdanışmanımızın alnından öpüyorum, başarılarının devamını diliyorum. Asrın güreşçisi Hamza Yerlikaya 2 olimpiyat, 3 dünya, 8 kez Avrupa şampiyonu. 17 yaşında grekoromende asrın güreşçisi unvanını aldı. 27 kez İstiklal Marşı'mızı bütün dünyaya dinletti, gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.