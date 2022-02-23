AKP'li Cahit Özkan: HDP’yi masaya almayarak onun terörle bağlantısını kabul etmiş oldular

“Şimdi baktığımız zaman, benzemezler ittifakı aslında HDP’yi bu masaya oturtmamakla HDP’nin, terör ile mesafesini koyamadığını, PKK terör örgütünün siyasi uzantısı olduğunu ikrar etmiş oluyor. Gerçek anlamda bu sadece parlamenter sistemi isteyen siyasi partilerin bir araya gelerek oluşturduğu masa ise HDP’yi de dahil etmeliydiler. Çünkü her şeyden önce iki milletvekili olan, bugüne kadar parlamenter sistem ile ilgili çok elle tutulur yaklaşımı olmayan Demokrat Parti o masaya oturtuluyor. Bir milletvekili olan DEVA Partisi masaya oturtuluyor. Hiç milletvekili olmayan Gelecek Partisi oturtuluyor. Ama geçmişten bugüne Selahattin Demirtaş’ın Cumhurbaşkanımıza ‘Seni başkan yaptırmayacağız“ diye parlamenter sistemi savunmasına ve yine HDP tutum belgesinde parlamenter sisteme geri dönüşle ilgili net bir açıklama yapmış olmalarına rağmen HDP o masada yok. Eğer o 6 benzemezin masasına HDP oturtulmuyorsa bizim buradan anladığımız tek bir gerçek vardır. O da benzemezler ittifakı da HDPyi PKK terör örgütünün siyasi uzantısı olarak gördüklerindendir. Çünkü parlamenter sistemi savunanlar eğer bir araya gelmiş olsaydı, ortak zemin eğer parlamenter sistemi savunmak olsaydı burada HDP kesinlikle olması lazımdı. Şu anda HDP’nin genel başkanları ne diyorlar? ‘Biz o masa da niye yokuz? Bizi yok sayamazsınız. Bizi yok sayarak demokrasiden bahsedemezsiniz’ diyorlar. Evet PKK’nın siyasi uzantısı olan HDP’nin haklı olduğu bir yer varsa sadece ve sadece burasıdır."