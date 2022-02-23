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Politika

AKP'li Cahit Özkan: HDP’yi masaya almayarak onun terörle bağlantısını kabul etmiş oldular

Özkan, muhalefet partilerinin parlamenter sistem çalışmaları hakkında konuştu

23 Şubat 2022 15:36

AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan, muhalefetin parlamenter sistem çalışmalarına yönelik, HDP’nin de parlamenter sistemi istediğini hatırlatarak, 6'lı masada yer almamasının nedeni sordu. Özkan 6 partinin bu hareketle "HDP’nin terör örgütü ile bağlantısını kabul ettiklerini" savundu.
 

Sputnik'ten Osman Nuri Cerit'in haberine göre; AKP'li Özkan, CHP, İyi Parti, Gelecek Partisi, DEVA Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'nin çalışmalarında HDP'nin yer almaması hakkında şunları söyledi:

“Şimdi baktığımız zaman, benzemezler ittifakı aslında HDP’yi bu masaya oturtmamakla HDP’nin, terör ile mesafesini koyamadığını, PKK terör örgütünün siyasi uzantısı olduğunu ikrar etmiş oluyor. Gerçek anlamda bu sadece parlamenter sistemi isteyen siyasi partilerin bir araya gelerek oluşturduğu masa ise HDP’yi de dahil etmeliydiler. Çünkü her şeyden önce iki milletvekili olan, bugüne kadar parlamenter sistem ile ilgili çok elle tutulur yaklaşımı olmayan Demokrat Parti o masaya oturtuluyor. Bir milletvekili olan DEVA Partisi masaya oturtuluyor. Hiç milletvekili olmayan Gelecek Partisi oturtuluyor. Ama geçmişten bugüne Selahattin Demirtaş’ın Cumhurbaşkanımıza ‘Seni başkan yaptırmayacağız“ diye parlamenter sistemi savunmasına ve yine HDP tutum belgesinde parlamenter sisteme geri dönüşle ilgili net bir açıklama yapmış olmalarına rağmen HDP o masada yok. Eğer o 6 benzemezin masasına HDP oturtulmuyorsa bizim buradan anladığımız tek bir gerçek vardır. O da benzemezler ittifakı da HDPyi PKK terör örgütünün siyasi uzantısı olarak gördüklerindendir. Çünkü parlamenter sistemi savunanlar eğer bir araya gelmiş olsaydı, ortak zemin eğer parlamenter sistemi savunmak olsaydı burada HDP kesinlikle olması lazımdı. Şu anda HDP’nin genel başkanları ne diyorlar? ‘Biz o masa da niye yokuz? Bizi yok sayamazsınız. Bizi yok sayarak demokrasiden bahsedemezsiniz’ diyorlar. Evet PKK’nın siyasi uzantısı olan HDP’nin haklı olduğu bir yer varsa sadece ve sadece burasıdır."

 

 
 
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