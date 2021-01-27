AKP'li Cahit Özcan: Farklı din ve inançta olan vatandaşlarımızın bayramlarının olduğu günlerde resmi tatil getiriyoruz

AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan, 'ekonomi' ve 'hukuk' alanında hazırlanan ve AKP Merkez Yürütme Kurulu'na sunulan 'yargı reformu'yla ilgili "Bu yeni gelen paket, başta Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Anayasamızda yer alan temel hak ve özgürlüklerin işlerlik kazandırılmasını hedeflemektedir" dedi.

Özkan, düzenlemeye ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Başta insan hak ve özgürlüklerinin korunmasını hedef alıyor. Yargı bağımsızlığı ve adil yargılanma hakkı AKP'nin dünden bugüne yapmış olduğu bütün reformlarında yer alıyor. Yine hukuki öngörülebilirlik ve şeffaflık, makul yargılanma usulü getiriliyor.

"Sadece Türkiye'de değil, Avrupa'da bile olmayan Türkiye'de yaşayan gayrimüslim ya da farklı din ve inançta olan vatandaşlarımızın kendileri için kutsal sayılan ve ayinlerinin, bayramlarının olduğu günlerde resmi tatil getiriyoruz.

"Kadın, yaşlı, engelli, çocuk bunların özellikle pozitif ayırımcılıklarla korunmasına yönelik engelleri kaldıracağız. Bu konuda yerel yönetimlere bazı sorumluluklar verilecek. İnsan hakları konusunda üst düzey toplumsal farkındalık oluşturacağız."