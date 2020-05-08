AKP'li Bursa Büyükşehir Belediyesi suya her ay zam yapmış!

AKP'li Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin suya Eylül 2019'dan itibaren her ay zam yaptığı, Şubat ayındaki indirimden sonra da zammını devam ettirdiği ortaya çıktı.

AKP’li Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Eylül 2019’da 3 TL 2 kuruş olan su fiyatını Mayıs 2020’de 3 TL 72 kuruş olarak tüketiciye yansıttığı görüldü.

"Bursalılar en pahalı suyu tüketirler"

Sözcü'nün haberine göre; CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Kayışoğlu, AKP’li Büyükşehir Belediyesinin 9 aydır suya zam yaptığını belirterek şunları söyledi: "Velhasıl Bursa sudan ibarettir demiş ya Evliya Çelebi. AKP’liler durur mu bunu fırsata çevirirler ve Velhasıl Bursalılar en pahalı suyu tüketirler hem de her ay zamlı tarifeyle.

Bursa’da su Uludağ’dan barajlara dolarla akıyor galiba. Her ay zam yapar mı insan İNSAF! Kamuoyu baskısıyla Şubatta yapılan indirimin acısı sonraki aylarda çıkarılmış"

Bursa'da son okuma tarihlerine göre su fiyatı

Eylül: 3,02 TL

Ekim: 3,05 TL

Kasım: 3,08 TL

Aralık: 3,14 TL

Ocak: 3,62 TL

Şubat: 3,17 TL

Mart: 3,69 TL

Nisan: 3,70 TL

Mayıs: 3,72 TL

AKP'li başkandan tasarruf çağrısı

Suya her ay zam yapan AKP’li Büyükşehir Belediyesi Başkanı Alinur Aktaş, Bursalılara tasarruf çağrısında bulundu. Aktaş, son 100 yılın en kurak beşinci mevsimini, son 15 yılın ise en kurak mevsimini yaşadıklarını hatırlatarak, Bursalılardan suyun tasarruflu kullanılması noktasında destek beklediklerini ifade etti.