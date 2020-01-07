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AKP'li Bursa Belediyesi'nden 30 milyon lira değerinde 'tanıtım' ihalesi: Beş yıldızlı otelde konaklama, menüde karides, kalamar tava...

Bursa, en borçlu belediyeler sıralamasında ilk 10'daydı

07 Ocak 2020 10:35

En borçlu belediyeler arasında yer alan AKP’li Bursa Büyükşehir Belediyesi, “Proje, Yatırım ve Hizmetlerin Kamuoyuna Duyurulması” hizmeti için 30 milyon 392 bin liralık ihale yaptı. AKP'li belediyenin satın aldığı hizmetler arasında, yemek ikramı, 5 yıldızlı otelde konaklama, sahne süslenmesi, yerel ve ulusal kanallarda tanıtım yer alırken; yemek menüsündeki deniz börülce, lakerda, karides söğüş, kalamar tava dikkatleri çekti. 14 Ekim'de başlayan tanıtım programlarının da dahil olduğu ihale 2021'e kadar devam edecek organizasyonları kapsıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, daha önce yaptığı açıklamada, belediyenin borçlu olduğunu belirterek, “Ama iflas etmiş durumda değiliz” demişti.
 
Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre, belediyenin ikram edeceği yemek menüsünde, kuver tabağı, iri kıyım rokalı mevsim salata, ezine beyaz peynir ve kavun, közde patlıcan salata, deniz börülce, lakerda, karides söğüş, kalamar tava, buğulama veya ızgara balık, 17 çeşit ordöv tabağı, soğuk içecek, çay ve kahve bulunuyor.

Ayrıca, organizasyonlardaki ikramlarda da  8 kişilik masalara antep fıstık ve bademli karışık çerez tabağı, tatlı-tuzlu kuru pasta da verilecek. Organizasyonlar kapsamında Bursa'ya gelen konuklar, 5 ve 4 yıldızlı otellerde ağırlanacak. Konuklar için hediye çantaları da hazırlanacak.

AKP'li Belediye daha önce de çiçek alımı, sosyal ve kültürel hizmetler için otobüs kiralaması, tanıtım materyalleri yaptırılması ve ‘hoş geldin bebek' seti alımı için 15 milyon 169 bin 550 TL harcamıştı. Mart 2019 tarihinde de 3 milyon 76 bin 500 TL'ye kentteki, spor, sosyal ve kültürel hizmetlerde kullanılmak üzere 7 aylık araç kiralanmıştı. 28 Mart'ta ise 5 milyon 894 bin TL'lik yeşil alanlarda kullanılmak üzere mevsimlik çiçek alımı yapılmıştı.

 

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