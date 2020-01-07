AKP'li Bursa Belediyesi'nden 30 milyon lira değerinde 'tanıtım' ihalesi: Beş yıldızlı otelde konaklama, menüde karides, kalamar tava...

Ayrıca, organizasyonlardaki ikramlarda da 8 kişilik masalara antep fıstık ve bademli karışık çerez tabağı, tatlı-tuzlu kuru pasta da verilecek. Organizasyonlar kapsamında Bursa'ya gelen konuklar, 5 ve 4 yıldızlı otellerde ağırlanacak. Konuklar için hediye çantaları da hazırlanacak.

AKP'li Belediye daha önce de çiçek alımı, sosyal ve kültürel hizmetler için otobüs kiralaması, tanıtım materyalleri yaptırılması ve ‘hoş geldin bebek' seti alımı için 15 milyon 169 bin 550 TL harcamıştı. Mart 2019 tarihinde de 3 milyon 76 bin 500 TL'ye kentteki, spor, sosyal ve kültürel hizmetlerde kullanılmak üzere 7 aylık araç kiralanmıştı. 28 Mart'ta ise 5 milyon 894 bin TL'lik yeşil alanlarda kullanılmak üzere mevsimlik çiçek alımı yapılmıştı.