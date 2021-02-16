AKP'li Bülent Turan: CHP ile HDP, grup toplantılarını ayrı ayrı yapacaklarına birlikte yapsalardı

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "13 şehidimizin sorumlusu Recep Tayyip Erdoğan'dır" açıklamasına tepki gösterdi. Turan, "Bugün CHP ile HDP, grup toplantılarını ayrı ayrı yapacaklarına birlikte yapsalardı, hem çok fazla yorulmazlardı hem de tekrara düşmezlerdi; Söylemleri aynı, dertleri ortak, hedefleri belli!" dedi.

Kılıçdaroğlu, Gara'da 13 Türk vatandaşın öldürülmesine ilişkin iktidara sert bir dille eleştirilerde bulundu. "Rehine kurtarma operasyonuna gidiyorsun. Bütün rehineler ölüyor! Birinin bu sorumluluğu üstlenip istifa etmesi gerekir" diyen CHP lideri Kılıçdaroğlu, "13 şehidimizin sorumlusu Recep Tayyip Erdoğan'dır" dedi.

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"Söylemleri aynı, dertleri ortak, hedefleri belli!"

AKP'den Kılıçdaroğlu'nun sözlerine tepki gelirken, Grup Başkanvekili Bülent Turan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bugün CHP ile HDP, grup toplantılarını ayrı ayrı yapacaklarına birlikte yapsalardı, hem çok fazla yorulmazlardı hem de tekrara düşmezlerdi; Söylemleri aynı, dertleri ortak, hedefleri belli!"