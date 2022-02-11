AKP’li Bitlis Adilcevaz Belediyesi işçileri: Sekiz aydır maaşımızı alamadık

AKP’li Bitlis Adilcevaz Belediyesi’nde çalışan 85 işçi, sekiz aydır maaşlarını alamadıklarını söyledi. Faturalarını ödeyemedikleri için elektriklerinin kesildiğini ifade eden işçiler, "AKP Belediyesi olduğu için şikâyet ettiğimiz hiçbir kurum bizimle ilgilenmiyor" dedi.

Cumhuriyet’in haberine göre, Belediye Başkanı Necati Gürsoy ile görüştüklerini ancak sonuç alamadıklarını anlatan belediye çalışanı M.T., “40 kişinin elektriği kesik. Dört çocuğum var, hepsi okula gidiyor. Çocuklarıma defter, kalem bile alamıyorum. Elektrik faturası bu ay 450 lira geldi, ödeyemedim. Belediye yönetimiyle görüştüğümüzde ise işten atılmakla tehdit edildik” diye konuştu.

Şikâyetlerinin de dikkate alınmadığını söyleyen M.T., “Bütçe yetersizliğinden ödeyemiyoruz deniliyor. Ancak kendileri maaşlarını alıyor. AKP Belediyesi olduğu için şikâyet ettiğimiz hiçbir kurum bizimle ilgilenmiyor. Artık geçinemiyoruz. Çıkmaza girdik” ifadelerini kullandı.