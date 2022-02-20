AKP'li Birinci'ye, "Adamlık herkese nasip olmaz bilirsiniz" diyen AKP'li Metiner: Mücahit kardeşimdir, benim için mesele kapanmıştır

AKP MKYK üyesi Mücahit Birinci, Fatih Tezcan'ın "Tarkan Tevetoğlu isimli uyuşturucu kullanmaktan sabıkalı şarkıcıya Twitter’da 2-3 twit çakılır, bırakılır. Bunu TV’de bu ölçüde tartışmak, şarkı ambalajındaki tahrik ve propagandasına yardımcısı olmaktır, hatadır." tweetini alıntılayarak, "Sormayın gitsin... Koca koca adamlar, bunu tartıştılar." paylaşımını yaptı. Tweette görseli olan eski AKP milletvekili Mehmet Metiner, AKP'li Mücahit Birinci'ye tepki gösterdi.

"Biz adamız Mücahit Bey"

Metiner, Birinci'nin paylaşımına ilişkin olarak, "Biz adamız Mücahit Bey. Adamın dibiyiz hem de. Adamlık herkese nasip olmaz bilirsiniz. Bizim bir adımız var. Bizi bilen bilir. Neyi nerede nasıl konuşacağımızı biliriz. 'Koca koca adamlar' diyerek tahfif cümlesi kurmanız, nasıl bir adam olduğunuzu gösterdi. Çok yazık!" değerlendirmesini yaptı.

Birinci: Mehmet Metiner Abi alınganlık yapmış

Mehmet Metiner'in paylaşımının ardından Birinci, "Değerli Mehmet Metiner, abimdir. Kastım elbette isimler değil. TV’lerin bu meseleyi ısıtmasına sözüm… Mehmet Metiner Abi alınganlık yapmış. Bizim aramızda nifak olmaz yazma gereği duydum." açıklamasını yaptı.

Metiner: Mücahit kardeşimdir

Metiner daha sonra yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Mücahit kardeşimdir. Benim için mesele kapanmıştır."