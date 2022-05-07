AKP'li Binali Yıldırım: Şartlar iyileştiğinde, geçici korumayla bulunan bütün yabancılar kendi topraklarına dönecek

AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, “Biliyoruz ki şartlar iyileştiğinde, orada can ve mal güvenliği tam sağlandığında burada geçici korumayla bulunan bütün yabancılar kendi topraklarına dönecek, dönmeye de başladı” dedi.

Yıldırım, Tunceli Öğretmenevi'nde düzenlenen AKP Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, düzensiz göçmen konusuna değindi.

Yıldırım, şunları kaydetti:

"Efendim niye göçmenler, sığınmacılar burada? Bu insanlar, durup dururken rahatını bozmak için mi geldi? Kim vatanını, evini, barkını, hatıralarını terk edip başka yere gider? Ancak can güvenliği olmayanlar gider. Dolayısıyla sığınmacılar, mülteciler deyince aklı izan ile hareket etmek lazım. İnsafla hareket etmek lazım. Biliyoruz ki şartlar iyileştiğinde, orada can ve mal güvenliği tam sağlandığında burada geçici korumayla bulunan bütün yabancılar kendi topraklarına dönecek, dönmeye de başladı. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatlarını da bunun için yaptık. Niye sınırlarımızın güneyinde 900 kilometrelik bir alanda terör odaklarını daha sınırlarımıza gelmeden temizledik?"

AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, şimdi sınırdaki bu bölgelere Suriye’deki iç savaştan canını kurtarmak için gelen sığınmacılara evler, okullar yaptıklarını ve oraya yerleştirdiklerini ifade ederek, sığınmacıların güvenli bir şekilde hayatlarının devam etmesini sağladıklarını belirtti.