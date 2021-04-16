AKP'li Beykoz Belediyesi'yle ilgili usulsüzlük iddiaları: İhaleden 21 gün önce kurulan ve sermayesi yetersiz şirkete kaynak aktarılmış

AKP’li Beykoz Belediyesi’nin CHP’li meclis üyesi Cemal Sataloğlu, denetim raporlarına şerh koydu. Hazırladığı denetim raporunda ihalelerde rekabet sağlanamadığını, bitmeyen işe hak ediş ödemesi yapıldığını, salgının dikkate alınmadığını ve oluşan kamu zararını ortaya koydu.

Cumhuriyet’ten Hazal Ocak’ın haberine göre, raporda şu çarpıcı tespitler yapıldı:

"Belediye, salgınla mücadele kapsamında dezenfektan hizmet alımı için Cleanet Temizlik Anonim şirketi ile 16 Nisan 2020 tarihinde 2 milyon 626 bin TL üzerinden sözleşme imzaladı. 24 Temmuz 2020 tarihinde ise yüzde 13.4 oranında iş artışına gidilerek sözleşmedeki tutara ek 351 bin 884 lira artış yapıldı. Belediyenin şirkete daha iş tamamlanmadan yani 20 Nisan 2020 tarihinde 2 milyon 273 bin 860 TL ödeme yapması dikkat çekti. Sataloğlu raporda bu ihaleye ilişkin “İdare, 21 gün önce kurulmuş olan yüklenici firmanın mali yetersizliğini sözleşme imzalandıktan 4 gün sonra ihale bedelinin yüzde 74’ünü ödeyerek gidermiştir. 3 ay süreli bir iş için ödemenin yüzde 74’ünün yapılması ile yüklenici firmaya bir avantaj sağlamıştır."

"AKP’li meclis üyesi Ömer Faruk Akbulut’un şirketinin aldığı alışveriş kartı ihalesinde tutarsızlıklar görüldü. Toplamda 479 bin 550 TL tutarın kart numaraları aynı olan kartlara 'Beykoz Koli' açıklaması adı altında yüklendiği belirlendi. Kartları kimin kullandığı ise tespit edilemedi."

"Belediye tarafından '2020 yılı gençlik ve spor hizmetleri müdürlüğüne bağlı merkezlerde yapılacak olan eğitim, bayan spor salonları ve spor organizasyonları mal alımı' ihalesi yapıldı. 11 ay süreli iş için 3 milyon 437 bin 337 lira bedelle Klon Reklam Yapım Organizasyon Şirketi ile sözleşme imzalandı. Alınan mallar depoya kondu. Eğitimlerin bir bölümü online yapıldı, bir bölümü ise koronavirüs pandemisi nedeniyle iptal edildi. Ancak belediye 17 Mart - 31 Aralık 2020 tarihleri arasında şirkete peyderpey olmak üzere toplam 2 milyon 603 bin 538 lira hak ediş ödemesi yaptı."