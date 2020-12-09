AKP’li Beykoz Belediyesi'nin ‘tabela yapım” ihalesini, başkan aday adayının kardeşinin inşaat şirketi kazandı

AKP’li Beykoz Belediyesi’nin “tabela yapım işi” ihalesini AKP’den Beykoz Belediyesi başkan aday adayı avukat Kemal Kaya’nın kardeşi Kamil Savaş Kaya’nın aldığı ortaya çıktı. Sadece inşaat işleri yapan Kamil Savaş Kaya’nın tabela yapım ihalesini alabilmesi “bina yapımı ile tabela yapım işini” benzer kabul etmesiyle sağlandı.

Beykoz Belediyesi, 18 Mayıs’ta 2020 yılı park ve bahçeler müdürlüğü ihtiyaçlarında kullanılmak üzere tabela yapım işi ihalesini 386 bin 425 TL yaklaşık maliyet hesabıyla açtı. İhaleyi 304 bin 200 lira bedelle Kamil Savaş Kaya aldı ve 15 Haziran’da sözleşmeyi imzaladı.

Cumhuriyet’ten Hazal Ocak’ın haberine göre, Kamil Savaş Kaya’nın işyeri adresi olarak gösterdiği yer ise Kemal Kaya’nın ikamet yeri olarak gösterilen adres çıktı. Kayıtlara göre iki kardeş başka bir şirkette de ortak. Kemal Kaya’nın AKP Genel Başkan Vekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş yakın dostluğu olduğu belirtiliyor.

Beykoz Belediyesi’nin CHP’li meclis üyesi Cemal Sataloğlu, “İşin yüklenicisi tarafından üçüncü bir firmaya yaptırılacağının açıkça görülmesine rağmen idare yüksek bir maliyete neden katlanmıştır” diye sordu.