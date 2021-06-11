AKP'li Beykoz Belediyesi'nin milyonlarca liralık ihalesini, bir kez daha AKP'li İBB meclis üyesinin şirketi aldı!

Cumhuriyet'ten Hazal Ocak'ın haberine göre; Beykoz Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü 23 Şubat’ta “‘Sosyal yardım amaçlı gıda yardım alışveriş kartı alım işi” ihalesi açtı. 2 teklifin verildiği ihaleyi Akbulut’un ortak olduğu Metropal Kurumsal Hizmetler Anonim Şirketi kazandı. Şirket ile belediye arasında 5 milyon 523 bin 360 lira üzerinden 24 Mart’ta sözleşme imzalandı. 24 Mart’ta başlayan iş, 31 Aralık’ta sona erecek. İstanbul Ticaret Odası kayıtlarına göre Akbulut, söz konusu şirketin ortağı görünüyor. Öte yandan AKP’li Ömer Faruk Akbulut, aynı zamanda Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Mütevelli Heyeti üyesi.

Söz konusu şirket İstanbul’da birçok ilçe belediyesinden ihale aldı Beykoz Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nün, 3 Temmuz 2020 tarihinde “sosyal yardım amaçlı gıda yardım alışveriş kartı alımı” ihalesini de aynı şirket almıştı. Akbulut’un şirketi, tek geçerli teklifi vermişti. CHP’li meclis üyesi Cemal Sataloğlu 2020 yılı denetim raporuna koyduğu şerhte söz konusu ihale sürecine ilişkin "usulsüzlüklere" yer vermişti. Söz konusu şirket İstanbul’da birçok ilçe belediyesinden ihale aldı.