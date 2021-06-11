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AKP'li Beykoz Belediyesi'nin milyonlarca liralık ihalesini, bir kez daha AKP'li İBB meclis üyesinin şirketi aldı!

11 Haziran 2021 07:13

AKP’li Beykoz Belediyesi’nin milyonlarca liralık sosyal yardım amaçlı gıda alışveriş kartı alım işi ihalesini İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) AKP’li meclis üyesi Ömer Faruk Akbulut’un ortağı olduğu Metropal Kurumsal Hizmetleri AŞ kazandı.

akpibbbeykoz belediyesiÖmer Faruk Akbulut
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