AKP’li Beykoz Belediyesi'nden AKP’li İBB meclis üyesinin şirketine kart ihalesi

İlçe belediyesinin CHP’li meclis üyesi Cemal Sataloğlu şirketin söz konusu ihale yaklaşık maliyet hesaplaması için daha önceden belediye tarafından davet edildiğine ve ihalede gizlilik kalmadığına dikkat çekti.

Cumhuriyet'ten Hazal Ocak'ın haberine göre; Beykoz Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, 3 Temmuz 2020 tarihinde “sosyal yardım amaçlı gıda yardım alışveriş kartı alımı” ihalesi yaptı. İhaleye 2 şirket teklif verdi. Tek geçerli teklifi veren Akbulut’un şirketi Metropal Kurumsal Hizmetleri Anonim Şirketi oldu. Şirket ile ilçe belediyesi arasında 27 Temmuz 2020’de sözleşme imzalandı. Sözleşme imzalandıktan sonra işe 3 gün içinde başlanacağı ve peyderpey olmak üzere 25 Aralık 2020’ye kadar alım yapılacağı belirtildi. İstanbul Ticaret Odası kayıtlarına göre Akbulut, söz konusu şirketin ortağı görünüyor.

"Maliyetin gizliliği ortadan kalkmıştır"

CHP’li meclis üyesi Cemal Sataloğlu ihalenin teknik şartnamesinin 6. maddesinde KDV dahil 150 TL değerinde 17 bin 500 adet gıda yardım alışveriş kartına para yüklemesi yapılacağının belirtildiğini söyledi. Metropal Kurumsal Hizmetleri Anonim Şirketi’nin söz konusu ihalesinin yaklaşık maliyet hesaplaması için daha önceden belediye tarafından davet edildiğine dikkat çeken Sataloğlu, “Sonra da şirket 12 Haziran 2020’de ilanı verilen açık ihale için teklif zarfı alarak ihaleye de katılmıştır. Yaklaşık maliyetin gizliliği ortadan kalkmıştır. İhale sürecinde, rekabeti ve eşit muamele ilkesini engelleyici durumlar ve ‘siyasi himayecilik’, ihalenin amacıyla bağdaşmamakta ve ihale sürecinin etkinliğini ortadan kaldırmaktadır” ifadelerini kullandı.