AKP'li Beykoz Belediyesi'nin dezenfeksiyon hizmet alım ihalesini, ihaleden 21 gün önce kurulmuş şirket kazanmış!

AKP’li Beykoz Belediyesi Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında açık ve kapalı alanların dezenfeksiyonu hizmet alımı ihalesi yaptı. İhaleyi 2 milyon 626 bin lira bedelle ihaleden 21 gün önce kurulmuş bir şirket aldı.

Cumhuriyet'ten Hazal Ocak imzalı habere göre, Beykoz Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'nün 2 milyon 958 bin 301 TL olarak belirlediği ve pazarlık usulü 21 B maddesi ile gerçekleştirdiği ihaleye 3 teklif geldi. 17 Mart’ta kurulan Cleanet Temizlik Hizmetleri Anonim Şirketi ihaleyi 2 milyon 626 bin lira bedelle kazandı ve 16 Nisan’da ilçe belediyesiyle sözleşme imzaladı.

İstanbul Ticaret Odası kayıtları incelendiğinde şirketin sahibi DNC Medya Yayıncılık ve Bilişim Hizmetleri şirketi görünüyor. Şirketin kuruluş tarihi ise 17 Mart 2020.

Beykoz Belediyesi’nin CHP’li Meclis üyesi Cemal Sataloğlu, ihaleye ilişkin verdiği soru önergesinde söz konusu şirketin faaliyet alanının reklam ajanslığı oluğunu blirterek şirketin ihaleden 21 gün önce kurulmuş olmasına dikkati çekti. Sataloğlu, "21 günlük bir şirketin hangi teknik ve mali verileri yeterli görülmüştür? Toplam hakediş tutarı ne kadardır?" diye sordu.