AKP'li Beykoz Belediyesi, millet kıraathanesi için cinayete azmettirmekten ceza alan Galip Öztürk'e kira ödüyor

AKP'li Beykoz Belediyesi, cinayete azmettirmekten müebbet hapis cezası alan ve cezasının kesinleşmesiyle yurtdışına kaçan firari Galip Öztürk’ün kiracısı çıktı. Belediye kiraladığı binayı millet kıraathanesi olarak kullanarak, bir yılda 351 bin TL kira ödedi.

Beykoz Belediyesi’nin 2020 Yıl Faaliyet Raporu’nda yer alan bilgilere göre, belediye Kavacık’taki millet kıraathanesi binasını Galip Öztürk Turizm Yatırımları A.Ş.’den kiraladı. Belediye, sadece 2020 yılında, Galip Öztürk'ün kurduğu ve yönetim kurulunda da çocuklarının yer aldığı Galip Öztürk Turizm Yatırımları A.Ş.’ye tam 351 bin 156 TL kira ödedi.

Birgün'den İsmail Arı'nın haberine göre, Galip Öztürk, 25 yıl önce Beyoğlu'nda öldürülen Kuvvet Köseoğlu cinayetine ilişkin yargılandığı davada, cinayeti azmettirme suçlamasıyla müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Cezasının onandığı gün Gürcistan'a kaçan Öztürk aynı zamanda da Kızılay'ın verdiği “Merhamet Madalyası”nın da sahibi. Öztürk ayrıca, Metro Turizm'in de bağlı olduğu Metro Holding'in de sahibi.

1.5 milyon TL kira

Geçtiğimiz yıl kiraladığı binalar için yaklaşık 1 milyon 500 bin TL kira ödeyen belediyenin kirasını ödediği yerler arasında Yeşilay Beykoz Şubesi ile Beykoz İlçe Müftülüğü de yer alıyor. Belediye, Yeşilay Beykoz Şubesi’nin binası için 32 bin 320 TL ve Beykoz İlçe Müftülüğü binası için de 5 bin 600 TL kira ödedi.

Yardım bütçesi kullanılmadı

AKP'li belediyenin Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü için 2020 yılında 16 milyon 672 bin TL bütçe ayırmasına rağmen bu bütçenin yaklaşık 2 milyon 120 bin TL kullanılmadı. Buna karşın Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün yaklaşık 50 milyon TL olarak açıklanan bütçesi yıl sonunda 81 milyon TL olarak gerçekleşti. Yani planlanan bütçeden yaklaşık 30 milyon TL daha fazla harcama yapıldı.

1 milyon 917 bin TL’lik video

Belediye, 2020 yılında “Beykoz’un tarihi, doğal ve dini mekanlarını tanıtıcı videolar, klipler ve belgeseller hazırlanması” için 750 bin TL’lik bütçe belirledi. Ancak 750 bin TL’lik bütçe belirlenmesine rağmen tam 1 milyon 917 bin TL’lik harcama yapıldı.

4 kat harcama

Beykoz Belediyesi, 2020 yılında “Açık hava ve salon konserleri, yetişkin ve çocuk tiyatroları, film gösterim günleri ve sergi etkinlikleri organizasyonu” için 2 milyon 500 TL bütçe ayırdı. Yıl sonunda bütçenin neredeyse dört katı harcama yapıldığı, belediye kasasından harcanan paranın 9 milyon 37 bin TL’yi bulduğu ifade edildi.