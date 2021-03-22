T24 LogoT24 Logo
Gündem

AKP'li Betül Sayan Kaya'dan "Dünya Down Sendromlular Günü" mesajı: Allah, insana aşamayacağı hiçbir yükü vermez

22 Mart 2021 10:11

AKP Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, 21 Mart Dünya Down Sendromlular Farkındalık Günü'ne ilişkin açıklamalarda bulunarak, "İnanıyoruz ki Allah, insana aşamayacağı hiçbir yükü vermez" dedi.

Kaya, 21 Mart Dünya Down Sendromlular Farkındalık Günü dolayısıyla Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu tarafından Bayrampaşa'da düzenlenen programda, down sendromlu, otizmli ve mental özel sporcularla bir araya geldi.

Kaya, Down Sendromlular Farkındalık Günü'nü için yaptığı konuşmasında, "Her insan ayrı kıymetli. AK Parti iktidara geldiği günden bu yana engelli bireylerimizin, özel bireylerimizin yanında olmuş bir parti. Sayın Cumhurbaşkanımızın özellikle bu kardeşlerimize büyük değer vermesiyle bugünlere geldik. Biz hiçbir zaman Özel Sporcular Federasyonunu yalnız bırakmadık. İnanıyoruz ki Allah insana aşamayacağı hiçbir yükü vermez. Bu genç kardeşlerimizin her biri, engellerin nasıl yıkıldığının birer örneği. Kendilerinde olan cevheri başarılarıyla ortaya koydular. Hayata dört elle sarılanlar başarıyı er ya da geç yakalıyor. Bütün gücümüzle sizlerin yanınızdayız. Bu imkanları artırmayı, destek vermeye devam edeceğiz" dedi. 

Down Sendromlular Farkındalık Günüfatma betül sayan kayabetül sayan kayadown sendromuakp
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24