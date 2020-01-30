AKP'li belediyenin usulsüz ihaleleri Sayıştay raporunda: Etnospor festivali için mevzuata aykırı mal alımı ve israf

BirGün'den Nurcan Gökdemir'in haberine göre, makam odası ile aracına zırh kaplattığı haberleri kamuoyuna yansıyan Kafaoğlu’nun görev yaptığı döneme ilişkin denetimlerde çok sayıda tespitte bulunuldu. BirGün'den Nurcan Gökdemir'in Sayıştay raporunu aktardığı haberine göre, Kafaoğlu, Bilal Erdoğan’ın Yönetim Kurulu Başkanlığını yaptığı Dünya Etnospor Konfederasyonu’nun 9-13 Mayıs tarihleri arasında “At binenin kılıç kuşananın” sloganıyla İstanbul Yenikapı’da düzenlediği festivalde dağıtmak üzere yöresel yiyecekler satın aldı. Alımların parasal limitlerin altında kalmak amacıyla kısımlara bölünerek ihale yerine doğrudan temin yöntemiyle yapıldığını tespit eden denetçiler, bunun mevzuattaki hükümlerden kaçmak amacıyla yapıldığının altını çizdi.
Bu yolla yapılan ihalelerden bazıları şöyle:
- 140 bin TL’lik pilav dağıtımı: Bigadiç (70 bin 200 TL), Savaştepe (70 bin 200 TL) ,
- 212 bin 400 TL’lik aşure dağıtımı: Edremit (70 bin 800 TL), Zağnospaşa (70 bin 800 TL9, Bandırma (70 bin 800 TL),
- 227 bin 386 TL’lik Etnospor Kültür Festivali yiyecek dağıtımı: Keşkek (76 bin 995 TL), Höşmerim (73 bin 750TL), Susurluk Ayranı ve Tost (76 bin 641 TL).”
Raporda yer alan diğer ihalelerle ilgili tespitler ise şöyle:
- 64 bin 900 TL’lik 500 dekoratif lamba alımı: Teknik şartnameye de uygun olmayan ürünlerin kaç tane alındığı tespit edilemedi.
- 17 bin 700 TL’lik jeneratör kiralanması: Mavi Bayrak Çevre Bilinçlendirme Etkinliği’nde kullanılacak jeneratörlerin teslim alınmamasına rağmen kabulü ve ödemesi yapıldı.
- 142 bin 560 TL’lik diş bakım seti: 22 bin 500 eksik ürün bulunmasına rağmen kabulü yapıldı.
- 227 bin 386 TL’lik Etnospor Festivali için yapılan alım: Kısımlara bölünen ve doğrudan temin yöntemiyle yapılan üç farklı iş için beş günlüğüne kiralanan 15 bin sandalye ile bin 500 masa etkinlik alanına hiç götürülmedi.
- 53 bin 100 TL’lik tebrik kartı alımı: 24 Kasım Öğretmenler Günü için 15 bin öğretmene dağıtılması gereken tebrik zarflarından dağıtılanların sayısı 342’de kaldı ancak kabul ve ödeme yapıldı.
- Geleneksel sahne gösterileri ve çocuk tiyatrosu gösterimleri organizasyon hizmet alımı: 17.05.2018 tarihinde saat 10.13’te EKAP üzerinden altı oyun için bir gün sonra sahnelenmek üzere merkezi Beylikdüzü/İstanbul’da bulunan X Yapım Ltd. Şti, merkezi Büyükçekmece/İstanbul’da bulunan XX Yapım Ltd. Şti ve yine merkezi Balıkesir’de bulunan XXX Grup Danışmanlık Yapı Reklam Organizasyon Ltd. Şti’ne doküman alması ve ihaleye teklif vermesi için davet gönderildi, 3 saat 47 dakika sonra ihalenin yapılacağı belirtildi.
- İhalelerde rekabet engellenmesi: Halı saha ve sosyal tesis, düğün salonu, fastfood, oto yıkama yeri için açılan ikinci ihaleye katılacak yüklenicilerin en az altı yıl süreyle bu hizmetleri yaptıklarına ilişkin belge istendi. Bir önceki ihalede olmayan hükmün yeni ihaleye konulmasıyla mevcut kiracı lehine rekabeti engelleyici işlem tesis edildi.
- İlan yayımlanmadan ödeme yapılması: Haziran ve Ağustos aylarındaki Ramazan ve Kurban bayramlarında ulusal yayın yapan bazı gazetelerde yayımlanacak tam sayfa ilanlar için Şubat ayında 134 bin 520 TL ödendi.