AKP'li belediyenin usulsüz ihaleleri Sayıştay raporunda: Etnospor festivali için mevzuata aykırı mal alımı ve israf

Eski Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur’un, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talebiyle ağlayarak kalktığı koltuğa oturan Zekai Kafaoğlu döneminde, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nde yapılan ihalelerdeki usulsüzlükler Sayıştay’ın denetiminde ortaya çıktı. Bilal Erdoğan’ın başkanlığını yaptığı Etnospor’un festivalinde dağıtmak için mevzuata aykırı höşmerim, keşkek ve tost alımı yapılmış; kiralanan 15 bin sandalye ile bin 500 masa, alana bile götürülmemiş; 15 bin öğretmen için alınan tebrik kartları sadece 342 kişiye gitmiş.

BirGün'den Nurcan Gökdemir'in haberine göre, makam odası ile aracına zırh kaplattığı haberleri kamuoyuna yansıyan Kafaoğlu’nun görev yaptığı döneme ilişkin denetimlerde çok sayıda tespitte bulunuldu. BirGün'den Nurcan Gökdemir'in Sayıştay raporunu aktardığı haberine göre, Kafaoğlu, Bilal Erdoğan’ın Yönetim Kurulu Başkanlığını yaptığı Dünya Etnospor Konfederasyonu’nun 9-13 Mayıs tarihleri arasında “At binenin kılıç kuşananın” sloganıyla İstanbul Yenikapı’da düzenlediği festivalde dağıtmak üzere yöresel yiyecekler satın aldı. Alımların parasal limitlerin altında kalmak amacıyla kısımlara bölünerek ihale yerine doğrudan temin yöntemiyle yapıldığını tespit eden denetçiler, bunun mevzuattaki hükümlerden kaçmak amacıyla yapıldığının altını çizdi.

Bu yolla yapılan ihalelerden bazıları şöyle:

140 bin TL’lik pilav dağıtımı: Bigadiç (70 bin 200 TL), Savaştepe (70 bin 200 TL) ,

Bigadiç (70 bin 200 TL), Savaştepe (70 bin 200 TL) , 212 bin 400 TL’lik aşure dağıtımı: Edremit (70 bin 800 TL), Zağnospaşa (70 bin 800 TL9, Bandırma (70 bin 800 TL),

Edremit (70 bin 800 TL), Zağnospaşa (70 bin 800 TL9, Bandırma (70 bin 800 TL), 227 bin 386 TL’lik Etnospor Kültür Festivali yiyecek dağıtımı: Keşkek (76 bin 995 TL), Höşmerim (73 bin 750TL), Susurluk Ayranı ve Tost (76 bin 641 TL).”

Raporda yer alan diğer ihalelerle ilgili tespitler ise şöyle: