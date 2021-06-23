AKP’li belediyenin yıllardır bitmeyen binası yeniden ihaleye çıktı, maliyet ikiye katlandı

Eski AKP'li Çorum Belediyesi Başkan Muzaffer Külcü döneminde yapımına başlanan 65 milyon lira bedelli yeni belediye binası ve hizmet kampüsü inşaatı da yarıda kaldı. Yeni Başkanı Halil İbrahim Aşgın bitirmek için 15 milyon lira kredi çekerken, 3 yıldır bitirilemeyen yeni hizmet binası bu kez 33 milyon liraya ihaleye çıkarıldı.

Sözcü'den İsmail Akduman'ın haberine göre, Çorum’da, görevden alınan AKP’li Belediye Başkanı Muzaffer Külcü zamanında 2017 yılında 12 bin 492 metrekare alanda yapımına başlanan 65 milyon liralık belediye hizmet binası ve hizmet kampüsü inşaatının, 2018 yılı Eylül ayında biteceği ve hizmete açılacağı açıklanmıştı. Bir süre sonra inşaatı yapan şirket ekonomik sıkıntı yaşayınca belirtilen tarihte işi teslim edemedi ve hizmet binası yapımı yarıda kaldı. 31 mart seçimlerinde kentin yeni Belediye Başkanı olan AKP’li Halil İbrahim Aşgın, 2019 yılı Temmuz ayında yapılan meclis toplantısında binanın bitirilmesi için kredi çekilmesi gerektiğini ve kendisine yetki verilmesini istedi.

Başkan Aşgın, yaptığı konuşmasında inşaatı yapan firmaya borçları olmadığını ve kalan kısmın bitirilmesi için firmanın çalışmaya devam edeceğini belirtti. Yapılan oylamada, AKP ve MHP’li üyelerin oyları ile Başkan Aşgın’a İller Bankası’ndan 15 milyon 745 bin 932 lira kredi kullanmak üzere yetki verildi. Başkan Halil İbrahim Aşgın, 2020 yılı Şubat ayında şirketin konkordato ilan ettiğinin ve binanın yüzde 70’inin tamamlandığı geri kalan kısım içinde ihaleye çıkılacağını açıkladı.

65 milyon lira bedelle yapımına başlanan ve tamamlanması için 15 milyon lira kredi çekilen yeni belediye hizmet binası, geçen günlerde yeniden ihaleye çıkarıldı. 33 milyon 565 bin liralık ihaleye 4 firma teklif verdi. Yapılacak değerlendirmelerin ardından ihaleyi kazanacak şirketin açıklanacağı belirtilirken, bir türlü bitirilemeyen hizmet binasının maliyeti böylelikle 2 katına çıkmış oldu. Öte yandan Çorum Bediyesi'nin yaklaşık 500 milyon lira borcu bulunuyor.