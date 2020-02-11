AKP'li belediyenin cami onarım ihalesinde usulsüzlük

Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre, Sayıştay'ın raporunda 6 ihalenin de aynı firmaya verildiği görüldü. Sayıştay raporunda, “Parasal limitlerin altında kalmak amacıyla alımların kısımlara bölünemeyeceği ancak bu ihalede bazı mal alım ve yapım işlerinin kısımlara bölünerek aynı firmadan alındığı görülmüştür” denildi. Yasaya göre belli bir limitin altında olan işler doğrudan ihale edilebiliyor.

AKP'li Fatsa Belediyesi'nin ihale verdiği şirketin harcamaları kalem kalem belirlendi. Ayrıca belediyenin ‘Spor Kompleksi Bakımı' işini de 10 parçaya ayırıp aynı firmaya ihale ettiği ortaya çıktı. Firmanın adı gizlendi.