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AKP'li belediyenin cami onarım ihalesinde usulsüzlük

Yasaya göre, belli bir limitin altında olan işler doğrudan ihale edilebiliyor

11 Şubat 2020 08:41

AKP'li Fatsa Belediyesi'nin hesaplarını inceleyen Sayıştay, Hiranur Camii onarım ve inşaat işinde usulsüz ihale yapıldığını belirledi. Buna göre, rekabete dayalı açık ihale usulüyle yapılması gereken işler, 6 ihaleye bölünerek tek bir şirkete verildi. 400 bin liralık aynı içerikli ihale 60-70 bin liralık kalemler halinde düzenlenince ödenecek meblağ ise 400 bin yerine 445 bin liraya çıktı.

Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre, Sayıştay'ın raporunda 6 ihalenin de aynı firmaya verildiği görüldü. Sayıştay raporunda, “Parasal limitlerin altında kalmak amacıyla alımların kısımlara bölünemeyeceği ancak bu ihalede bazı mal alım ve yapım işlerinin kısımlara bölünerek aynı firmadan alındığı görülmüştür” denildi. Yasaya göre belli bir limitin altında olan işler doğrudan ihale edilebiliyor.

AKP'li Fatsa Belediyesi'nin ihale verdiği şirketin harcamaları kalem kalem belirlendi. Ayrıca belediyenin ‘Spor Kompleksi Bakımı' işini de 10 parçaya ayırıp aynı firmaya ihale ettiği ortaya çıktı. Firmanın adı gizlendi.

 

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