AKP'li belediyenin 15 milyon lira harcadığı botanik parkı, otlak oldu

Ordu’da AKP yönetimindeki belediye tarafından 15 milyon lira harcanarak yapılan 116 dönümlük botanik parkı, daha sonra bölgeye şehir hastanesi yapılacağı gerekçesiyle yıkıldı. Yeniden projelendirilmeyen alan şimdi otlağa dönüştü.

Ordu'da AKP'li belediyenin, 2016 yılında 15 milyon TL'ye mal ettiği 116 dönümlük botanik parkının şehir hastanesi yapılacağı gerekçesiyle yıkmasının üzerinden 5 yıl geçti. Ancak şehir hastanesi ile ilgili plan değişti ve Ordu Üniversitesi tarafından tahsis edilen başka bir alan üzerine yapılması kararı alındı. Aradan geçen beş yıl boyunca yeniden projelendirilmeyen botanik parkı alanı ise atıl kalarak otlağa dönüştü.

Ordulu doğaseverler, 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde, parklarının harabeye dönmesine tepki gösterdi.