AKP'li belediyenin 15 milyon lira harcadığı botanik parkı, otlak oldu

Ordu’da AKP yönetimindeki belediye tarafından 15 milyon lira harcanarak yapılan 116 dönümlük botanik parkı, daha sonra bölgeye şehir hastanesi yapılacağı gerekçesiyle yıkıldı. Yeniden projelendirilmeyen alan şimdi otlağa dönüştü.
Ordu'da AKP'li belediyenin, 2016 yılında 15 milyon TL'ye mal ettiği 116 dönümlük botanik parkının şehir hastanesi yapılacağı gerekçesiyle yıkmasının üzerinden 5 yıl geçti. Ancak şehir hastanesi ile ilgili plan değişti ve Ordu Üniversitesi tarafından tahsis edilen başka bir alan üzerine yapılması kararı alındı. Aradan geçen beş yıl boyunca yeniden projelendirilmeyen botanik parkı alanı ise atıl kalarak otlağa dönüştü.
Ordulu doğaseverler, 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde, parklarının harabeye dönmesine tepki gösterdi.
Ordu Çevre Derneği Başkanı Ertuğrul Gazi Gönül, parkın yıllardır hayvanların otlama alanı olarak kullanıldığını belirtti. Botanik parkının şehirde yeşil alan oluşturmak için yapıldığını vurgulayan Gönül, "Parkın yok edilmesinin üzerinden beş yıl geçti. Şehir hastanesi yapılacağı söylenerek yıkılıp çöplük haline getirilen araziye, hastanenin yapılmayacağı kesinleşti" dedi. Parkın akıbeti konusunda sessiz kalınmasını kabul etmediklerini söyleyen Gönül, 5 Haziran Dünya Çevre Günü öncesinde şöyle seslendi: "Bu alan çığlık atıyor. Yeniden nefes alınacak bir yeşil alana dönüştürülmeli. Bu alanın botanik park yapılması için harcanan milyonlarca lira çöpe gitti" dedi. (ANKA)