AKP'li belediyeler "Ödül aldık" dedi; UNESCO yalanladı

AKP'li belediyelerin aldığını açıkladıkları “UNESCO Uluslararası İdeal Kent Ödülü”nün UNESCO tarafından verilmediği ortaya çıktı.

UNESCO'nun “Biz vermedik” dediği ödüller Paris'te Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Kurulu Başkanvekili Şükrü Karatepe’nin de katıldığı törende dağıtıldı. Belediyelerin, ödülleri veren enstitüyle aynı adreste faaliyet gösteren organizasyon şirketine binlerce lira ödediği ortaya çıktı.

BirGün İsmail Arı'nın haberine göre; 16 Ocak tarihinde Paris'te UNESCO'ya ait olduğu bildirilen bir binada düzenlenen törenden sonra bazı belediye başkanları 'UNESCO’dan ödül aldıklarını' açıklasa da belediyeleri bu ödüllere merkezi Ankara'nın Balgat semtinde bulunan 'Kent Araştırmaları Enstitüsü'nün verdiği öğrenildi.

UNESCO, AKP'li belediyelere uyarı yazısı gönderdi

UNESCO Türkiye Ofisi yetkilisi, 'UNESCO’nun belediyelere bu nitelikte bir ödül vermediğini' bildirdi. UNESCO, ödül aldıklarını açıklayan belediyelere bir uyarı yazısı gönderdi. UNESCO, kendisinin vermediği ödüller için belediyelerin ismini kullanmamasını istedi.

'UNESCO ödülü' denilen ödüllerin Paris'te dağıtıldığı törenin organizasyonunu da Kent Araştırmaları Enstitüsü ile aynı adreste yer alan “Adamor Araştırma ve Danışmanlık Şirketi" yaptı. Ödül töreni için Paris'e giden başkanların çeşitli tutarlarda şirkete para ödediği ortaya çıktı.

Şirket yetkilileri yaptığı açıklamada “Paranın organizasyon, katılım, reklam gibi birden fazla iş kalemi için sadece törene katılan başkanlardan alındığını, Paris’e gitmeyenlerden para alınmadığını” belirtti. Şirket yetkilisi, “Organizasyonun uluslararası partnerleri sayesinde UNESCO’nun binasında düzenlendiğini” de söyledi. Ödül alan belediyeler arasında yer alan Osmangazi Belediyesi'nin şirkete 106 bin liralık ödeme yapıldığı öğrenildi.



Adamor Araştırma ve Danışmanlık Şirketi'nin sahibi Yusuf Sunar aynı zamanda ödül törenini düzenleyen Kent Araştırmaları Enstitüsü’nün düzenleme kurulunda yer alıyor.