AKP'li belediyeden plaj projesi; kumsala beton döküldü!

AKP Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Ortahisar ilçesine bağlı Yalıncak Mahallesi’nde yapımına başlanan ve toplam 7 milyon 880 bin liralık plaj projesine, Ortahisar Belediyesi CHP Meclis üyesi Oktay Söğüt, "Tahtadan ya da hafif malzemeden yapılması gereken bu kabinler için zemine de beton dökmeye gerek yoktur." sözleriyle tepki gösterdi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Ortahisar ilçesinde bulunan Yalıncak Mahallesi'nde ki 900 metrelik doğal plaj alanında geçtiğimiz Aralık ayında düzenleme yapmaya başladı.

Sözcü gazetesinden İsmail Akduman'ın haberine göre; plaj alanını bir yaşam merkezi haline getireceklerini söyleyen Başkan Murat Zorluoğlu, "Göreve başladığımız günden itibaren vatandaşlarımız denize gidememekten ve düzgün bir plaj olmamasından yakınıyordu. Vatandaşımızın haklı yakınma ve taleplerini dikkate almazlık edemezdik. Bu çerçevede ilk olarak Yalıncak bölgesinde yaklaşık 900 metrelik bir sahil alanında çok önemli bir çalışma balattık. Bu sadece bir plaj çalışması değil, çok ciddi bir sahil rekreasyon projesidir" diye konuşarak projenin deniz sezonuna yetişeceğini söyledi.

"Eli yüzü düzgün hiçbir plajda tuğla, sıva soyunma ya da duş kabini yoktur"

Belediyenin 7 milyon 880 bin lira harcayarak yapımına başladığı projeye Ortahisar Belediyesi CHP Meclis üyesi Oktay Söğüt, "Bu nasıl bir plaj?" diyerek tepki gösterdi.

Proje görselleri ile yapılan işin çok farklı olduğunu söyleyen Söğüt, alanın zaten doğal bir plaj olduğuna dikkat çekerek, "Çevre ve doğa ile bütünleşen plaj projesini elbette destekleriz. Fakat şu an, betona boğulmuş bir sahil var. Tuğla-sıva, denize dik ve yakın soyunma ve duş kabinleri yapılıyor. Eli yüzü düzgün hiçbir plajda tuğla, sıva soyunma ya da duş kabini yoktur.



Tahtadan ya da hafif malzemeden yapılması gereken bu kabinler için zemine de beton dökmeye gerek yoktur. Geline nokta itibariyle, ‘Bu bölgede yepyeni bir yaşam alanı oluşturuyoruz’ diyenler bilsin ki böyle bir yaşam alanı, ‘Vatandaşın plaj talebine cevap verdik’ diyenler de bilsin ki böyle bir plaj istenmiyor" dedi.