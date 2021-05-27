AKP'li belediyeden, AKP'li ilçe yöneticisine 2 milyon 752 bin TL değerinde beş ihale

Şanlıurfa Eyyübiye Belediyesi, 31 Mart 2019’daki yerel seçimlerden beri AKP Eyyübiye İlçe Yöneticisi İsmail Kalkan’ın şirketine toplam 2 milyon 752 bin TL değerinde beş ihale verdi.

İlçeye yaptırılacak 4,6 milyon TL değerindeki gençlik merkezinin ihalesini de AKP Eyyübiye İlçe Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Arıkan’ın şirketine veren Eyyübiye Belediyesi’nin, 2,7 milyon TL değerindeki ihalelerini de kendilerine yakın isimlere verdiği ortaya çıktı.

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, İdareden, AKP Eyyübiye Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Kalkan’ın kurucusu olduğu Kalkan Temizlik Yemek Gıda isimli şirketin aldığı ilk ihale, personele verilen yemek oldu. 16 Ekim 2019 tarihinde pazarlık yöntemiyle gerçekleştirilen 150 bin 156 TL değerindeki ihaleyi Kalkan’ın şirketi kazandı. Belediye, 25 Aralık 2019 tarihinde ise personele verilecek öğlen yemeği için ihale açtı. Bu ihaleyi de teklifi geçerli sayılan tek firma olan Kalkan Temizlik Yemek Gıda firması üstlendi. İhalenin bedeli kayıtlara, 961 bin 957 TL olarak yansıdı.

AKP’li Eyyübiye Belediyesi, Ocak 2020’de ise “Çorba hizmeti alımı” adıyla başka bir ihale daha açtı. Toplam değeri 188 bin TL olan bu ihale de yine AKP’li İsmail Kalkan’ın şirketine teslim edildi. Kalkan’ın belediyeden aldığı ihaleler bunlarla sınırlı kalmadı. Belediye’nin 27 Ocak 2021 tarihinde gerçekleştirdiği, “108 Adet Memur ve Sözleşmeli Personel için 27000 Gün Yarım Öğün Yemek Alım” ihalesi kapsamında Kalkan’ın şirketiyle 1 milyon 134 bin TL’lik sözleşme imzalandı.

Ramazan ayında dağıtılacak etler de aynı yerden

AKP’li Kalkan, AKP’li belediyeden bilinen son ihalesini ise 10 Mayıs’ta aldı. Belediye, Ramazan’da ihtiyaç sahibi ve dar gelirli aileler dağıtılmak üzere temin ettiği etler için yine aynı adrese gitti. Kalkan’ın şirketin Kalkan Temizlik Yemek Gıda firmasıyla 318 bin 500 TL’lik anlaşmaya varıldı. Böylelikle AKP ilçe teşkilatı yönetiminde yer alan ismin, 31 Mart 2019 tarihindeki yerel seçimlerin bugüne AKP’li belediyeden aldığı ihalelerin toplam değeri 2 milyon 752 bin TL’ye ulaştı.

Gençlik Merkezi ihalesi de verildi

AKP’li Eyyübiye Belediyesi’nin 4 milyon 66 bin TL’ye yaptıracağı Süleyman Şah Gençlik Merkezi’nin ihalesi de AKP Eyyübiye ilçe yönetim Kurulu Üyesi İsmail Arıkan’ın şirketine verildi.