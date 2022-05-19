AKP’li belediyeden 4.7 milyon TL’ye Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi

Malatya’daki AKP’li Pütürge Belediyesi, millet bahçesi için yedinci ihalede 4,7 milyon TL’ye bir firmayla anlaştı. Millet bahçesinin ismi ise Recep Tayyip Erdoğan olacak.

Birgün’den Mustafa Bildircin’in haberine göre, Malatya’nın AKP’li Pütürge Belediyesi, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi için açtığı 5 ihaleye teklif veren çıkmadı. Altıncı ihaleye teklif alan idare, teklifin öngörülen maliyetin çok üzerinde olması nedeniyle bu ihaleyi de iptal etti.

Belediye 5 Nisan 2022 tarihinde millet bahçesi için 7. kez ihale açtı. Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi için ZE-AD isimli şirketle inşaat şirketiyle 4 milyon 735 bin TL'lik sözleşme imzalandı. İlçeye yapılacak millet bahçesinin Ağustos ayının sonuna kadar tamamlanacağı bildirildi.

Belediye hiç vazgeçmedi

AKP'li Pütürge Belediyesi’nin yapımında ısrarcı olduğu millet bahçesine yönelik ihaleler ve öyküleri ise şöyle:

16 Ağustos 2021:Recep Tayyip Erdoğan Gençlik Parkı ve Meydanı yapımı ilk ihale düzenlendi. İhaleye teklif veren çıkmadı.

•13 Eylül 2021:İkinci ihale düzenlendi. İdare, bu ihaleye de teklif alamadı.

•23 Ekim 2021: Üçüncü ihale yapıldı, yine teklif veren olmadı.

•8 Ekim 2021: Tekrar şansını deneyen idare bir kez daha teklif alamadan ihaleyi sonuçlandırmak zorunda kaldı.

•7 Mart 2022: Millet bahçesi ısrarından geri adım atmayan idare, yeni bir ihale düzenledi ancak bu ihaleye de hiçbir şirket teklif sunmadı.

•25 Mart 2022: Bir kez daha kolları sıvayan idare bu kez teklif aldı ancak teklifin çok yüksek olması nedeniyle ihaleyi iptal etti.

•5 Mayıs 2022: ZE-AD isimli şirketle 4 milyon 735 bin TL'lik sözleşme imzalandı.