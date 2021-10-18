AKP’li belediyedeki yolsuzluk ve usulsüzlükleri savcıya anlattıktan sonra kovulan zabıta konuştu: Babam olsun yine aynısını yaparım

AKP’li Ekinözü Belediyesi’nde 6.5 yıldır zabıta olarak çalışan Ahmet Yardımcı, 10 Eylül 2021'de savcılığa giderek tespit ettiği yolsuzluk ve usulsüzlükleri belgeleriyle birlikte anlattı. İki sayfa ifade veren Yardımcı'nın sunduğu belgeler için fotoğraf ve bazı ses kayıtları da yer aldı. Belediye Başkanı Bilal Eker, hakkında şikâyetçi olan zabıtayı önceki gün işten attı. Kovulan zabıta Yardımcı, “Babam olsun yine aynısını yaparım. Pişman değilim. İçim rahat” diye konuştu.

Sözcü’den Veli Toprak’ın haberine göre, Yardımcı’nın 15 Ekim tarihli iş akdinin feshedildiği yazıda şu görüşlere yer verildi:

“…Şartları taşımadığınız halde 21/05/2015 tarihinde Ekinözü Belediyesi'ne uzman erbaşların 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 92. Maddesi hükmünden yararlandırılarak sehven açıktan atamanız yapılmıştır. 15/10/2021 tarihi itibari ile atamanıza ilişkin idari işlem geri alınarak Ekinözü Belediyesi ile ilişiğiniz kesilmiştir.”

İşinden olan Ahmet Yardımcı yaşadıklarını şöyle anlattı:

“2011 yılında TSK'da sözleşmeli er olarak başladım. O tarihte yeni olduğumuz için ve yasada da belli olmadığı için uzman onbaşı idim. Mart 2015'te TSK'dan ayrıldım. Belediyeye girmek için dilekçe verdim. 21 Mayıs 2015'te işe başladım. 6.5 yıl boyunca çalıştım. Mevcut başkanını usulsüzlüklerini savcılığa anlattıktan sonra çıkışımı verdi. İş akdimi fesh ettikleri belgede ‘sehven' diyor, bu evrak sahteciliği demektir. Bölge idare mahkemesine gitmeyi düşünüyorum. Ben bu yolsuzlukları ortaya çıkardıktan sonra bunlar oldu. Bu tür usulsüzlük, yolsuzluğu kim yaparsa yapsın benim görüşüm değişmez. Babam olsun yine aynısını yaparım. Pişman değilim. İçim rahat. 2 tane çocuğum var. Eşim ev hanımı. Şimdi illaki geçim derdimiz olacak.”