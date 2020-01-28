AKP'li belediyede mevzuata aykırı lüks araç kiralanmış: "Büyük bir ilçeyiz, misafir gezdiriyoruz"

AKP’li Mamak Belediyesi’nin, kamu kurumlarına alınacak taşıtların özelliklerine sınırlama getiren Bakanlar Kurulu kararını yok saydığı belirlendi. Sayıştay’ın 2018 yılı denetimleri kapsamında Mamak Belediyesi’nin mali hesaplarını inceleyen denetçiler, idarenin lüks kategorideki bir yabancı menşeili araç kiraladığını tespit etti. Belediye yetkilileri, kamu kaynaklarından yapılan usulsüz harcama ile gerçekleştirilen taşıt kiralama işini, “Başkentin büyük ilçelerinden biri olmamız nedeniyle ziyarete gelen misafirlerimizin gezdirilmesi için kiralanmıştır” şeklinde savundu.



Mamak Belediyesi’nin, “Gülen’i 100 yıl yaşatacağım” diyen Doktor Tuncay Delibaşı’nın kurucuları arasında yer aldığı vakfa arsa tahsis etmesi ile gündeme gelen Mesut Akgül’ün belediye başkanlığı döneminde mevzuata aykırı şekilde lüks araç kiraladığı öğrenildi. Belediye bünyesine alınacak station-wagon cinsi taşıtların motor hacimlerinin bin 600 cc’yi geçmemesi ve yabancı menşeili olmaması gerektiğinin altını çizen denetçiler, belediyenin kiraladığı araçların bir kısmının yabancı menşeili olduğunu belirledi.



BirGün'den Mustafa Mert Bildircin'in haberine göre Sayıştay’ın, araç kiralama işine yönelik mevzuata aykırılık tespitini kabul eden idare, ilginç bir savunma yaptı. Mamak’ın, Ankara’nın büyük ilçelerinden birisi olduğunu belirten idarenin savunmasında, “Ziyarete gelen misafirlerimizin gezdirilmesi amacı ile ilimizi ve ilçemizi temsil etmesi düşüncesiyle hizmet amaçlı olarak sınırlı sayıda bir adet makam aracı bin 600 cc’nin üzerinde kiralanmış olup, diğer araçlar ise 1600 cc’nin altındadır. Ayrıca Nisan 2019 tarihi itibarıyla makam aracı da değiştirilmiştir” ifadeleri kullanıldı.



Sayıştay’ın Mamak Belediyesi’ne ilişkin usulsüzlük tespitleri bununla da sınırlı kalmadı. AKP’li belediyenin, organizasyon kapsamındaki ihtiyaçları kısımlara bölerek doğrudan temin limitinin altına çektiği ortaya çıktı.



Sayıştay’ın incelemelerine göre, Mamak Belediyesi, Polis Haftası Organizasyonu’na yönelik yaptığı hizmet alım ihalelerini parasal limitlerin altında kalmak amacıyla kısımlara böldü. Organizasyon kapsamındaki ihtiyaçlar için açılan ihaleyi, Kamu İhale Kanunu’nun 22/d maddesinde öngörülen 67 bin 613 TL limit tutarının altında kalmak amacıyla ikiye bölen idare, toplamda 122 bin TL ödeme yaptı. İdare, Sayıştay denetçilerinin tespiti karşısında işin aciliyeti nedeniyle bu yönteme başvurulduğunu savundu.