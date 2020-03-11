AKP'li belediyede kişiye özel imar izni: Şirket, 83 milyon lira kazanacak

AKP’li Bursa Osmangazi Belediyesi eski DYP Milletvekili Ali Osman Sönmez’in kurucusu olduğu Sönmez A.Ş.’nin konut projesi için imar artışı yaptı. Celal Sönmez'in Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı üstlendiği Sönmez A.Ş.'ye, imar planı değişikliği ile fazladan 185 daire daha inşa etme olanağı sağlandı. Şirket böylece 83 milyon lira kazanmış olacak

Birgün'den İsmail Arı'nın haberine göre Celal Sönmez ile iki oğlunun 2016'da FETÖ suçlamasıyla gözaltına alındığı Sönmez A.Ş., 25 Aralık 2018 tarihinde AKP’li Osmangazi Belediyesi’ne konut projesi yapacağı alanda kat ile inşaat alanının arttırılması ve imar planında değişiklik yapılması için dilekçe verdi. Dilekçe, Osmangazi Belediyesi İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nda 25 Şubat 2020 tarihinde görüşüldü. Komisyonda, başvurudan iki yıl sonra konut projesinin en fazla beş kat olabileceğine ilişkin imar planı değiştirilerek 10 kata kadar yükseltilmesinin önü açıldı. Konut projesinin 21 bin 205 metrekarelik inşaat alanı hakkı ise 39 bin 690 metrekareye çıkarıldı. Yeni imar planıyla birlikte AKP'li belediye, şirkete fazladan 18 bin 485 metrekare inşaat alanı sağladı.

AKP ve MHP oylarıyla kabul edildi

Komisyon raporu, 4 Mart tarihinde Osmangazi Belediye Meclisi’nin gündemine geldi. Komisyon tarafından kabul gören teklif, CHP’li ve İyi Partili meclis üyelerinin ret oylarına karşı AKP’li ve MHP’li meclis üyelerinin oyları ile kabul edildi.

CHP’li Belediye Meclis Üyesi Fırat Emiroğlu, “Tamamen kişiye özel bir uygulama” diyerek komisyon raporuna şerh düştü. BirGün’e konuşan Osmangazi Belediye Meclisi CHP Grup Sözcüsü Sefa Yılmaz, şöyle dedi: “Şirket, eski imar planıyla ortalama 100 metrekareden 212 daire yapabilecekken yeni imar planıyla 397 daire yapabilecek konuma geldi. AKP'li belediye, şirketi fazladan 185 daire inşa etmesinin yolunu açmış oldu. Bugün Osmangazi’de bir dairenin ortalama değerini 450 bin TL olarak düşündüğümüz zaman, şirket yeni imar planıyla fazladan 185 daire daha yaparak 83 milyon 250 bin TL kazanmış olacak. Burada kamu yararı yok.”