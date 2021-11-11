Eldivan Belediye Başkanı’nın ilçeden kovduğu esnaf konuştu: Belediyeye yeni devlet kurulmuş, bize de gelmeyin diyor

Eşi ile çektikleri özel görüntülerin sosyal medyaya sızmasının ardından Çankırı'nın Eldivan Belediye Başkanı Mustafa Lafcı’nın aralarında bulunduğu toplantıda ilçeyi terk etmesi istenen esnaf Mehmet Caner konuştu. Şu anda ilçeye girişinin yasak olduğunu söyleyen Caner, “Belediyeye yeni devlet kurulmuş, bize de gelmeyin diyor” dedi. Caner, iki ay önce de AKP’li Belediye Başkanı Lafcı tarafından tehdit edildiğini söyledi.

TIKLAYIN -AKP'li belediye başkanı ve esnaf, özel görüntüleri sosyal medyaya sızan bir aileyi ilçeden kovdu

cumhuriyet.com.tr’den Deniz Ogan’a konuşan Mehmet Caner, geçen hafta Çarşamba günü zabıta ekipleri tarafından Eldivan Belediyesi’ne çağrıldığını ve 50 ila 60 kişilik bir grubun arasında kaldığını dile getirdi. Belediye çalışanları, muhtarlar ve belediyeye yakınlığıyla bilinen esnafların belediye binasında ‘meclis’ kurduğunu söyleyen Caner, “Belediyenin içine mahkeme kurmuşlar. Beni 50-60 kişi ortalarına aldılar ve ‘Gideceksin buradan’ dediler. Bahane olarak karşı cins ile takıldığımı söylediler. Böyle bir durum olsa savcılığa gidilir. Niye belediye başkanına gidilsin?” dedi.

“Dövecekler diye sesimi çıkaramadım” diyen Caner, vergilerini verdiğini dile getirdiğini söyledikten sonra AKP’li Başkan Lafcı’nın “Bana mı veriyorsun?” dediğini söyledi.

“Belediyeye yeni devlet kurulmuş”

İlçeye giremediğini söyleyen Caner, dükkanının kira olmasının yanı sıra çalışanlarının da olduğunu dile getirirken maliyeye ve sigortaya borçlarının olduğunu söyledi. “Belediyeye yeni devlet kurulmuş, bize de gelmeyin diyor” şeklinde ifade eden Caner, 2 ay önce de AKP’li başkan Lafcı tarafından küfürlerle tehdit edildiğini ve “Babam yaşındasın, asabımı bozma kalkar döverim” deyip küfür ve tehditlerle odadan kovulduğunu anlattı.

“İlçeye girişim yasak”

Belediye içinde başkana yakınlığıyla bilinen esnaf, muhtar ve belediye çalışanları tarafından kurulan makam odasındaki toplantıda tehditlere maruz kaldığını ifade eden Caner şunları söyledi:

“Şu an da ilçeye girişim yasak. Kahvede oturmama bile izin verilmiyor.”

Valilik inceleme başlattı

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bazı basın ve yayın organları ile sosyal medya üzerinden yayınlanan, Eldivan Belediye Başkanı’nın makamında çekilen görüntülere ilişkin, şu ifadeye yer verildi:

"Bazı basın ve yayın organları ile sosyal medya üzerinden ilimiz Eldivan ilçe Belediye Başkanının bir vatandaşı ilçeden kovduğuyla ilgili yayınlanan video görüntüsü ve haberler hakkında İçişleri Bakanlığımızca araştırma/inceleme başlatılmıştır."