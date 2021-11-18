AKP'li belediyede bir 'gri pasaport' skandalı daha; 70 kişi yurtdışına çıktı, 63'ü Türkiye'ye dönmedi!

Samsun'un Yakakent ilçesinden temin edilen gri pasaportlu 70 kişiden 63'ünün Türkiye'ye bir daha giriş yapmadığı ortaya çıktı. Bir kişi ise yakalandığı ülkeden sınır dışı edildiği için Türkiye’ye dönmek zorunda kaldı.

AKP'li belediyelerce, bazı kişilere çeşitli etkinliklerde görevlendirilme yapılıp gri pasaport (hizmet pasaportu) almaları sağlanarak vizesiz Avrupa ülkelerine gönderilmesi sonucu insan kaçakçılığı yapılması skandalına bir yenisi daha eklendi.

İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu tarafından yapılan incelemede, gri pasaport olayının geçtiğimiz Nisan ayında öğrenildiği belirtildi.

Yapılan incelemede, Yakakent İlçe Belediyesi tarafından hizmet pasaportu (gri pasaport) temin edilen 70 kişiden 68’inin çeşitli yerden yurt dışına çıkış yaptığı ancak bu kişilerden 63’ünün yurda giriş kayıtlarının bulunmadığı tespit edildi.

Makedonya, Polonya ve Almanya için pasaport talebinde bulunuldu

Sözcü gazetesinin haberine göre; belediye, ilk olarak 19-28 Mart 2020 tarihleri arasından Makedonya’nın Ohri şehrinde Uluslararası Bahar Folklor Festivali ve Çekya’nın Prag şehrinde Uluslararası Folklor Festivali’ne katılım için 30 kişi adına Samsun İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü’ne hizmet damgalı pasaport talebinde bulundu.

Ardından da, belediye 2-17-27 Ekim 2020 tarihleri arasında Polonya’nın Varşova kentinde düzenlenecek olan Uluslararası Demokrasi İnsan Hakları Kültür Alışverişi ve Sağlık Eğitim konulu programa katılım için 14 kişi adına hizmet damgalı pasaport talebinde bulundu ve başvuru işlemlerinin İzmir İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü tarafından yürütüldü.

Belediye son olarak, 09-18 Kasım 2020 tarihinde ise Almanya Stuttgart’ta Demokrasi, Kültür Değişim ve İnsan Hakları Etkinliğine katılım için 26 kişi adına gri pasaport başvuru yapıldığı, başvuruların 24’ü İzmir, ikisi İstanbul İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü tarafından işleme konuldu.

Gri pasaport verilen 70 kişiden, 68’i Edirne Kapıkule Sınır Kapısı ile İstanbul, Sabiha Gökçen ve Bodrum Milas havaalanlarından yurt dışına çıkarken, bu kişilerden 4’ü geri döndü.

Bir kişi ise yakalandığı ülkeden sınır dışı edildiği için Türkiye’ye dönmek zorunda kaldı.

Başkan yardımcısı 26 kişiyle gitti, tek başına döndü

8 Kasım 2020 tarihinde ise Almanya Stuttgart’ta Demokrasi, Kültür Değişim ve İnsan Hakları Etkinliğine katılım için hazırlanan 28 kişilik listeden Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Yiğit’in de içinde bulunduğu 26 kişiye gri pasaport verildi. Almanya’ya giden 26 kişiden geriye tek başına Başkan Yardımcısı Yiğit döndü.

Soruşturma izni verildi

Yapılan araştırmada, Belediye Başkanı Hüseyin Kıyma’ya, meclis kararıyla yurt dışı gezilerine katılacak kişileri belirleme yetkisi verildiği vurgulandı.

Başkan Kıyma’nın, gezilere katılmak üzere hazırlanan listelerin, yurt dışı görevlendirmeler ile Samsun Valiliğine yazılan yazıları imzaladığı belirtilerek, görevinin yerine getirilmesinde gerekli özeni göstermeyerek göçmen kaçakçılığına sebebiyet verdiği ileri sürüldü.

Yakakent Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Yiğit’in de, Belediye Başkanlığı adına yetkilendirildiği dönemde, hizmet damgalı pasaport taleplerini imzalayarak il nüfus ve vatandaşlık müdürlüklerine verdiği gerekçesiyle aynı şekilde göçmen kaçakçılığı yaptığı kaydedildi.

İçişleri Bakanlığı, Belediye Başkanı Kıyma ile yardımcısı Yiğit hakkında soruşturma başlattı.