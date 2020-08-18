AKP'li belediye vücudunda yüzde 52 engel bulunan çalışanı bahçe temizliği için görevlendirdi!

AKP'li Afyonkarahisar Belediyesi, belediyenin telefon santralinde çalışan ve vücudunda yüzde 52 engel bulunan Nazife Kozan Göl'ü, bahçe temizliği ve bitkileri sulamak için görevlendirdi.

Afyonkarahisar'da Belediye Kültür Müdürü Emine Emel Sarlık'ın 'ot yolmakla' görevlendirilmesi sonrasında, personele yönelik yeni yer değiştirmeler yaptığı ortaya çıktı.

Sözcü gazetesinden Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre; yüzde 52 oranında engelli olan Türkiye Sakatlar Derneği Afyon Şube Başkanı olan Nazife Kozan Göl, belediyenin telefon santralinde çalışırken, Park Bahçeler Müdürlüğü'ne tayin edilip bahçe temizliği ve bitkileri sulamakla görevlendirildi.



İşitme ve konuşma engelli Selami Yıldırım ile işitme engelli Abdullah Yılmaz da belediyede çayçılık yaparken, bahçe sulamakla görevlendirildi. Belediye Beyaz Masa'da halkla ilişkiler sekreterliği yapan Hülya Ayçiçek ise Park Bahçeler Müdürlüğü'ne tayin edildi.

"Personele mobbing uygulanıyor"

AKP'li Afyonkarahisar Belediyesi'nde personele mobbing uygulandığını savunan CHP Milletvekili Burcu Köksal, konuyla ilgili olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından cevaplandırılması istemiyle TBMM'ye soru önergesi verdi.