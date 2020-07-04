AKP'li belediye tarafından 77 milyon lira harcanan Cumhuriyet Kulesi için yapılan ihaleyi Çaykur Rizespor’un başkanının sahibi olduğu şirket kazandı

Temeli 17 yıl önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atılan Cumhuriyet Kulesi için AKP'li Keçiören Belediyesi yaklaşık 60 milyon TL daha harcadı. Tamamlanması için yapılan yeni ihaleyi Çaykur Rizespor’un başkanının sahibi olduğu şirket kazandı.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, yapımına 2003 yılında başlanan ve dönemin Başbakanı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından temeli atılan Keçiören’deki Cumhuriyet Kulesi için yine milyonlarca lira harcandı. Yapımına 17 yıl önce başlanmasına karşın hâlâ tamamlanamayan kule için bugüne kadar toplam 17 milyon TL harcandı. Geçen günlerde de kulenin tamamlanması için yaklaşık 60 milyon TL’lik bir ihale daha yapıldı.

AKP’li Keçiören Belediyesi’ne bağlı Fen İşleri Müdürlüğü 10 Nisan’da ‘Cumhuriyet Kulesi’nin tamamlanması’ için bir ihale düzenledi. Kamu İhale Kanunu’nun ‘belli istekliler arasında’ yöntemiyle yaptığı ihaleye dört şirket katıldı. 59 milyon 753 bin TL teklif veren Has-Kar Harita Kadastro Mühendislik Taahhüt ve Ticaret Limited Şirketi’nin ihaleyi kazandığı açıklandı. Şirket ile AKP'li belediye arasında da 6 Mayıs tarihinde, kule inşaatının 480 gün içerisinde tamamlanması için sözleşme imzalandı.

Şirket sahibi Rizespor'un sahibi

Cumhuriyet Kulesi’nin tamamlama ihalesini kazandığı açıklanan Has-Kar Harita Kadastro Mühendislik Taahhüt Ve Ticaret Limited Şirket’in bağlı olduğu Kartallar Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı ise Hasan Kartal çıktı. Kartal, aynı zamanda Çaykur Rizespor ile Etimesgut Belediyespor Kulübü'nün başkanlığını ve Türkiye Boks Federasyonu’nun Başkanvekiliği'ni yapıyor.

Harcanan para 77 milyon lirayı buldu

Cumhuriyet Kulesi için yapımının başlandığı günden, inşaat çalışması durdurulana kadar toplam 17 milyon TL harcandı. Kulenin tamamlama ihalesiyle birlikte Cumhuriyet Kulesi için harcanan para toplam 77 milyon TL’yi buldu. Ayrıca, 2009 yılında eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in açtırdığı dava ile 144 metrede yarım kalan kulenin 166 metre olması planlanmıştı. AKP’li Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ise 17 yıldır inşaat halinde olan kulenin planlanandan 20 metre daha yüksek olacağını ve 186 metrede tamamlanacağını açıkladı.