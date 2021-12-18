AKP'li belediye raylı sistem araçlarını Euro ile alacak

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önceki gün asgari ücreti açıklarken Türk Lirası için “Bizim paramız bellidir, o da Türk Lirası’dır ve biz Türk Liramızı yedirmeyeceğiz” dedi. Ancak AKP’li belediyenin raylı sistem araçları için Euro üzerinden sözleşme imzaladığı öğrenildi.

Sözcü'nün haberine göre, AKP'li Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, altı adet raylı sistem araç alımı için harekete geçti. Alım için geçen hafta Bozankaya Otomotiv adlı şirketle sözleşme imzalandı. Altı adet raylı sistem aracının sözleşme bedeli ise 13 milyon 326 bin Euro olarak açıklandı.

"Yoksa Türk Lirası tedavülden kalktı da haberimiz mi yok?"

AKP'li belediyenin ‘yerli ve milli' raylı sistem araçlarına Euro cinsinden ödeme yapacak olmasına İYİ Parti Kayseri İl Başkanı Sebati Ataman tepki gösterdi. Ataman, AKP'li Büyükkılıç'a, “Bu araçlar yerli ve milli üretim ise neden Euro ile anlaşma yaptınız?” diye sordu. Ataman şöyle dedi:

“Geçiş garantili yollar, köprüler, hastaneler, havaalanlarında ödemeler neden döviz cinsinden, neden yerli ve milli dediğiniz tramvayları Türk Lirası olarak almıyorsunuz. Yoksa Türk Lirası tedavülden kalktı da haberimiz mi yok?”