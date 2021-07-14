AKP'li belediye meclis üyesinin eşi, komşu ilde sınavsız "Valilik Kalem Müdürü" oldu

AKP’li Sivas Belediye Meclis Üyesi Ahmet Kuzu’nun eşi Düriye Kuzu, komşu il Tokat’ta, “Valilik Kalem Müdürü” olarak sınavsız işe alındı. Bir süre sonra da eş durumundan tayinini isteyip Sivas’a geri döndü.

Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre; Sivas Belediyesi'nin iştiraklerinden olan ÖZBELSAN'ın Genel Müdürü ve AKP'li Belediye Meclis Üyesi Ahmet Kuzu'nun eşi Düriye Kuzu, komşu il Tokat'ta, “Valilik Özel Kalem Müdürü” olarak sınavsız işe alındı. Düriye Kuzu burada kısa bir süre çalıştıktan sonra da, “Eş durumundan” tayin isteyip Sivas'a geri döndü. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Genel Sekreterliği'nde, memur olarak göreve başladı.

Sivas'ta tartışma yaratan bu atamaya DP ve Gelecek Partisi yöneticileri tepki gösterdiler. Tokat Valiliği yetkilileri ise, “Her şey hukuka uygun. Düriye hanım da, buradaki Özel Kalem'de boş kadro olduğu için atandı. İdarelerin böyle yetkileri var” ifadelerini kullandı.