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AKP'li belediye fay hattının geçtiği bölgeyi imara açıyor

Deprem fırtınasının yaşandığı Türkiye'de uzmanlar diri fay hatlarının bulunduğu bölgelerden uzak durulması çağrısı yapıyor

01 Şubat 2020 17:41

Uzmanların deprem uyarısı yaptığı Balıkesir'de, AKP'li Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin, şehirde ‘18.02 bölgesi’ olarak bilinen ve altından fay hattının geçtiği yumuşak zemine sahip bölgeyi imara açmayı planladığı öğrenildi.

Deprem fırtınasının yaşandığı Türkiye'de uzmanlar diri fay hatlarının bulunduğu bölgelerden ve yumuşak zeminlerden uzak durulması çağrısı yaparken, AKP'li Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin fay hattının geçtiği bir bölgeyi imara açacağı öğrenildi.

Söz konusu plana Jeoloji Mühendisleri Odası İl Temsilcisi Kemal Gökçay Yenigün'den tepki geldi. Yenigün, “Balıkesir’de yeni imara açılacak nokta olan 18. uygulama diye tabir edilen Küçük Sanayi Sitesi ikinci kapıdan sonraki bölümde fay hattı geçmektedir. Ayrıca zemini de kötüdür” dedi.

"Ciddi para kazanacak bir zümre var" 

Balıkesirliler ise, 18.02 diye tabir edilen bölgenin imara açılması durumunda, ciddi para kazanacak bir zümre olduğunu ifade ettiler.

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