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AKP’li belediye dere yatağına 70 milyon liralık otogar yapacak

17 Temmuz 2020 10:08

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Ortahisar ilçesinde 30 bin 144 metrekarelik arsa üzerine yeni bir otogar yapılacağını açıkladı. 70 milyon lira harcanacak otogar için inşaatın batısındaki Değirmendere’nin ıslah edileceği öğrenildi.

Ortahisar Belediyesi’nin CHP’li meclis üyesi Oktay Söğüt, geçen yıl haziran ayında Araklı’daki sel felaketi sonrası sekiz kişini can verdiği hatırlatarak şunları söyledi: "Bu olaydan yaklaşık bir ay sonra Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum katıldığı bir toplantıda 'Dere yataklarındaki binalar yıkılacak' dedi. Sanki bakanlığın böyle bir sözü ve çalışması yokmuş, sanki sık sık sağanak yağışların beraberinde getirdiği felaketleri yaşamıyormuşuz gibi Trabzon Büyükşehir Belediyesi dere yatağına yeni terminal yapma kararı almış."

Sözcü'den İsmail Akduman'ın haberine göre son doksan yılda Trabzon'da yaşanan sel ve heyelanlardan 360 kişinin öldüğünü belirten Söğüt, “1990 yılındaki sel felaketi sonrası Değirmendere’nin içinde olduğu derelerin taşması sonucu 45 vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin dere yatağına terminal yapma kararı bir büyük çelişki ve inattan başka bir şey değildir” dedi.

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