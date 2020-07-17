AKP’li belediye dere yatağına 70 milyon liralık otogar yapacak

Ortahisar Belediyesi’nin CHP’li meclis üyesi Oktay Söğüt, geçen yıl haziran ayında Araklı’daki sel felaketi sonrası sekiz kişini can verdiği hatırlatarak şunları söyledi: "Bu olaydan yaklaşık bir ay sonra Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum katıldığı bir toplantıda 'Dere yataklarındaki binalar yıkılacak' dedi. Sanki bakanlığın böyle bir sözü ve çalışması yokmuş, sanki sık sık sağanak yağışların beraberinde getirdiği felaketleri yaşamıyormuşuz gibi Trabzon Büyükşehir Belediyesi dere yatağına yeni terminal yapma kararı almış."