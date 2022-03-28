AKP’li belediye denize sıfır kamp alanını satışı çıkardı

AKP’li Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit ilçesindeki denize sıfır mesafede bulunan üzerinde dinlenme kampını bulunan 25 bin 549 metrekare büyüklüğündeki arsayı satışa çakırdı. Arsanın tahmini bedelinin 170 milyon TL olduğu kaydedildi.

Birgün'de yer alan habere göre, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi arsa, tesisli dinlenme alanı ve çeşitli yapılardan oluşan 5 farklı taşınmazı satışa çıkardı.

23 Mart’ta duyurusu yapılan ihalede ise en dikkat çeken satış hazırlığı Edremit ilçesindeki oldu. Belediye, Çamlıbel Mahallesi’ndeki denize sıfır mesafede bulunan tesisli dinlenme kampını satılığa çıkardı. İhalede, 25 bin 549 metrekare büyüklüğündeki arsanın tahmini bedeli 170 milyon TL olarak belirtildi.

SİT alanı da satılıyor

Aynı ihale duyurusunda ‘Kentsel Sit Alanı’ içerisinde yer alan bir arsanın da satışa çıkarıldığı belirtildi. Satışı için ihaleye çıkılan Bandırma’nın Edincik Mahallesi’ndeki sit alanı; 867 metrekare büyüklüğünde. Sit alanındaki taşınmaz, 2 milyon 700 bin TL tahmini bedel ile satışa sunuldu.

Toplamda 50 dönüm

Söz konusu sit alanı ve dinlenme kampının yanı sıra; Altıeylül ilçesindeki Dinkçiler Mahallesi’nde 23 dönüm arsa ve Edremit’in Hamidiye Mahallesi’nde 1,5 dönüm büyüklüğündeki arsa satışa sunuldu. Toplamda 50 dönüm büyüklüğündeki 5 farklı alanın satışı için 6 Nisan Çarşamba günü ihaleye çıkılacak. Haber Merkezi